Sex and the City 3, sequel in arrivo e potrebbe essere ambientato in Italia

Dopo una lunga serie di smentite e di conferme, sembra proprio che ci sarà la terza stagione del celebre “Sex and the City“, che attraverso la narrazione delle storie di quattro ragazze newyorkesi ha difatto sdoganato in modo leggero, simpatico, ironico la trattazione di argomenti un pò spinti e molto intimi, fino a quel momento debitamente censurati o quasi.

La celebre serie televisiva con protagonista e narratrice l’attrice americana Sarah Jessica Parker – in questi giorni in vacanza in Sicilia, avvistata nell’antica città di Modica, famosa per il suo celebre cioccolato – è diventato anche negli scorsi anni un prodotto cinematografico che ha ottenuto un grande successo .

L’indiscrezione circa Sex and the City 3

Dopo una serie infinita di smentite e di conferme, che si sono succedute in questi anni circa il terzo atto della serie cult degli anni ’90, sembra finalmente essere arrivata la notizia che in molti attendevano. A lanciare l’inaspettato scoop è stato il settimanale di gossip Oggi, che nella sua seguitissima rubrica “Pillole di Gossip” svela alcune importanti novità circa il sequel tanto atteso.

Dal noto settimanale si apprende che “corre voce che un’importante casa di moda italiana stia iniziando a realizzare un’importante collezione di abiti per Sarah Jessica Parker“. Stando ai meglio informati dunque il motivo per cui la celebre attrice starebbe rinnovando il guardaroba è perché utilizzerà quegli abiti per “Sex and the City 3”.

La serie, si sa, ruota anche intorno al famigerato mondo dell’alta moda, una passione – forse anche un’ossessione – che la protagonista Carrie Bradshow condivide non solo con le sue amiche, ma anche con il grande pubblico televisivo e cinematografico, sognando e facendo sognare ancora una volta milioni di donne.

Grazie a ciò, Sarah Jessica Parker si è affermata nel panorama internazionale come icona della moda, seguita da milioni di fan, che traggono ispirazione dai suoi look sempre impeccabili, di buon gusto e perfetti. Dunque, non è dato sapere al momento se l’indiscrezione di “Oggi” riguardi il sequel di “Sex and the City” oppure un nuovo progetto nel campo della moda della Parker.