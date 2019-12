"Settimana Ventura oggi": il ritorno di Al Bano dopo la morte della madre

Protagonista da pochi giorni di un grave lutto personale, Albano Carrisi, noto cantante, ha partecipato di recente a un’intervista tenuta da Simona Ventura, all’interno del suo noto programma “Settimana Ventura oggi“. Non ci si aspettava la sua presenza, data la recente perdita della madre Jolanda, di cui Albano ha sempre parlato con immensa gioia e affetto, visto il suo profondo legame con la madre.

Nonostante la perdita, Albano ha comunque partecipato all’intervista, non risparmiandosi anche in sorrisi, che se pur di circostanza, hanno dimostrato un senso di profondo rispetto per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, denotando una grande professionalità nell’artista.

Durante l’intervista si è avuto modo di affrontare tante tematiche, dai suoi esordi di carriera, quando all’età di 17 anni aveva abbandonato il suo paese natale, Cellino San Marco, alla volta di Milano in cerca di fortuna; la stessa che poi è arrivata in poco tempo per il cantante, grazie anche alla sue doti canore.

Si è percorso dunque, insieme alla Ventura, tutta l’arco narrativo della carriera di Albano, senza però mai per un instante accennare al lutto che ha appena colpito il cantante. In altre occasioni infatti, l’intervista sarebbe stata orientata prettamente sull’evento, che se pur spiacevole, in molto avrebbero sfruttato la cosa per generare audience, ma così non è stato per Albano, che ha preferito parlare di tutto, ma non di mamma Jolanda.

In molti ovviamente hanno dato una serie di motivazioni alla cosa, che vanno dal rispetto della Ventura per il cantante, preferendo di non toccare un tasto così dolente, almeno per il momento, a chi invece ipotizza che dietro il backstage del programma, Albano ha espressamente richiesto di non porre domande inerenti alla madre, durante l’intervista in diretta. Ovviamente comunque sia andata la cosa, è stata una scelta adeguata alle circostanze, quella di non porre domande, per il momento toccanti, e forse sconveniente, nei confronti del cantante, che sta attraversando un lutto molto sentito.