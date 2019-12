Settimana Ventura, Al Bano Carrisi ritorna a parlare dopo il lutto: "Da giovane mi hanno proposto di vendere la droga"

Al Bano Carrisi, dopo un periodo di silenzio per la scomparsa della madre Jolanda Ottino, ritorna in televisione. Il cantante ha rilasciato una intervista a “Settimana Ventura“, programma televisivo italiano di genere sportivo condotto da Simona Ventura su Rai 2.

In questa intervista Al Bano Carrisi parla dei suoi inizi e della sua giovinezza, rivelando particolari mai svelati fino a questo momento. Oltre a questo, il cantante parla anche delle sue due ex storiche come Romina Power e Loredana Lecciso e della sua esperienza a “L’Isola dei Famosi“.

Le parole di Al Bano Carrisi

Durante la sua gioventù il cantante di Cellino San Marco dichiara di aver ricevuto delle proposte spiazzanti per arrotondare il suo stipendio: “Quanto diventai cameriere certa gente mi diceva “Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più”.

Nonostante questa proposta Al Bano Carrisi ha ammesso di aver rifiutato di spacciare droga: “Dissi che preferivo vivere con 25mila lire al mese. La mia fortuna è stata quella di avere una famiglia solida. Mio padre mi parlava di droga quando andava nei campi e diceva che ti ‘tiene in vita un giorno e ti ammazza per il resto della tua vita’”.

Parlando poi della sua vita sentimentale, dichiara di essere stato nella sua vita solamente con le sue due ex Loredana Lecciso e Romina Power. Afferma che, oltre a essere delle belle donne, sono molto intelligenti poiché se non ci fosse questa qualità importante il tutto terminerebbe nel giro di una nottata.

Nei giorni scorsi Al Bano Carrisi, in una intervista a un noto settimanale, ha svelato di voler vedere calmare i toni tra Romina Power e Loredana Lecciso. Stuzzicato su questo argomento, l’artista conferma nuovamente queste dichiarazioni, ritenendosi una persona di pace.

Insieme alla Ventura ha condiviso la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”. In merito dichiara: “Ho preferito mollare, ma lo rifarei… sono dimagrito, sono stato a stretto contatto con la natura e senza telefonini”.