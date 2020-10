Serie tv americana racconta la vita di Artemisia Gentileschi

Ci sono figure del mondo dell’arte la cui vita regala scorci e attimi meravigliosi, ricchi di sofferenza, da cui riescono a risollevarsi. La vita di Artemisia Gentileschi, pittrice della scuola di Caravaggio, è un esempio in tal senso e sta per diventare una serie televisiva americana la cui produzione comincerà a partire dal 2021. Ecco quello che racconta e chi lavora alla regia.

La serie televisiva americana sarà sviluppa da da ViacomCBS International Studios con produtrice esecutiva Frida Torresblanco, già nota in questo campo per aver lavorato accanto a registi quali Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro, soprattutto nella pellicola “Il labirinto del fauno” che ha vinto diversi premi. Oltre a lei, anche Jill Offman, la direttrice di 66 Media, la casa di produzione.

Entrambe le due donne, sia Torresblanco che Offman, si dicono molto appassionate ed entusiaste nel raccontare la vita di una donna straordinaria quale Artemisia Gentileschi. A proposito di ciò, la Torresblanco si esprime con queste parole: “Mi affascina molto dare una voce ad Artemisia e portare la sua storia sullo schermo. La sua vita e la sua arte ci danno un’ispirazione che è necessaria oggi più che mai. Ci sono infatti forti legami tra l’attualità e questa donna giovane e coraggiosa che ha superato un abuso e lo ha trasformato nell’eredità di un genio”.

Offman ha avuto modo di conoscerla grazie a una sua opera in Italia ed è rimasta impressionata dalla sua arte, cultura, passione, ma anche immenso talento. Una serie che, come affermano le due donne, ha un intento femminista, ma anche provocatorio, sempre nei contorni dell’eleganza e della raffinatezza tipiche di questa artista.

In base ad alcune anticipazioni che sono state raccolte in merito, si sa che la serie televisiva americana prende spunto da “Artemisia Gentileschi. The image of the female hero in Italian Baroque Art“, un libro scritto da Mary Garrard nel 1989 che racconta questa celebre pittrice. La sua vita è stata raccontata anche in un film del 1997 dal titolo “Artemisia – Passione estrema“, con protagonisti Valentina Cervi e Luca Zingaretti, ma per quanto riguarda le serie televisive si tratta della prima volta in assoluto.