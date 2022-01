Ha già fatto il giro del web e dei social la fake news dello scandalo legato ad un Covid party a luci rosse che si è tenuto i giorni scorsi a Genova, che ha visto coinvolto Sergio Muniz.

L’attore e modello spagnolo sarebbe stato accusato di essere uno degli organizzatori di un festino hot, scenario perfetto di un simpatico scherzo sapientemente architettato dalla redazione delle Iene.

Sergio, attualmente impegnato a teatro nel musical “Mamma mia”, dove recita al fianco di Paolo Conticini e Luca Ward, ci tiene a precisare in una nota stampa, che, ignaro della cosa, è stato invitato a suonare alcuni mantra ad una “normale” classe di yoga.

Quello che è successo dopo è frutto della goliardia del programma satirico. Lo scherzo andrà in onda nei prossimi giorni sulle reti Mediaset.

La carriera di Sergio Muniz

Sergio Muniz nel 2004 ha vinto la seconda edizione del reality show “L’Isola dei Famosi ” e da allora si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Nel 2005 recita nella miniserie di casa Mediaset “La Signora delle camelie” nei panni di Alfredo Germonti, mentre nel 2007 recita nella nota fiction “Caterina e le sue figlie 2“. Nel 2008 approda a casa Rai con “Terapia D’urgenza”, in cui veste i panni del Dottore Palumbo, tra i protagonisti della serie. Nel 2011 ottiene il ruolo di protagonista di puntata in “Squadra Antimafia Palermo oggi 3”.

Lo abbiamo potuto vedere anche al cinema nella coproduzione Hispano-italiana “Los Borgia” di Antonio Hernandez 2006 e nel film di Carlo Verdone “Si vive una volta sola”, uscito nel 2020. Ampio spazio nella sua carriera anche per il teatro: nell’estate del 2007 porta in tournée in Italia “Pene d’amor perdute”, poi il musical “The full Monty”, le commedie “Arsenico e vecchi merletti”, “Tres”, “Cuori scatenati” e molte altre, attualmente fa parte del cast del musical “Mamma Mia”.