Serena Rossi, iniziate le riprese di "Mina Settembre"

Dopo il grande successo della serie “L’amica geniale” tratto dai romanzi di Elena Ferrante di cui la Rai sta mandando le repliche in questa settimana in attesa della seconda stagione, Napoli continua ad affermarsi grande protagonista del cinema e della fiction italiana. In questi giorni, alla Funicolare di Montesanto, si stanno girando le scene di “Mina settembre”, una nuova fiction della Rai.

Si tratta di un nuovo lavoro prodotto da Italia International Film che prende spunto dall’opera ultima dello scrittore Maurizio De Giovanni. un romanzo e una serie che racconta la storia di una assistente sociale che lavora presso i Quartieri Spagnoli a Napoli. A darne le sembianze, l’attrice Serena Rossi, avvistata sul set alcuni giorni fa.

Una serie di cui sono previste circa 6 puntate e che dovrebbe andare in onda sulle reti Rai a partire dal prossimo autunno. Le riprese sono cominciate, come mostrano anche alcuni scatti dal set, già da alcuni giorni e sono ambientate proprio presso la Funicolare Montesanto, uno dei luoghi simbolo. I viaggiatori, in attesa alla stazione, hanno assistito a questo grande marasma per via delle riprese e, molti, si sono imbattuti nell’attrice Serena Rossi che gira qui la fiction.

L’attrice Serena Rossi, protagonista assoluta della nuova fiction della Rai, è apparsa con un lungo cappotto rosso e cappelli lisci. Uno dei treni della funicolare che arriva intorno alle 15 è stato preso letteralmente d’assalto dai figuranti. I disagi per gli altri viaggiatori sono stati minimi, anche perché le riprese hanno avuto una durata molto breve. Tutto bene sul fronte della sicurezza, anche grazie agli operatori dell’Anm, presenti perché tutto fosse svolto in modo tranquillo.

Una serie per la Rai che racconta di Gelsomina Settembre, uno dei personaggi di Maurizio De Giovanni, tratto dal romanzo giallo “Dodici rosse a settembre”. Mina Settembre, il personaggio interpretato da Serena Rossi, è una quarantenne divorziata, attorniata da personaggi tipici, come portiere del palazzo e un magistrato.

Una donna che deve affrontare varie sfide quotidiane e anche serial killer. Le riprese non sono solo alla Funicolare Montesanto, ma anche a San Gregorio Armeno e tantissimi altri luoghi della città partenopea.