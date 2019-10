Selvaggia Lucarelli telefona a "La vita in diretta" e litiga con Daniela Martani

Qualche giorno fa, durante la messa in onda de “La vita in diretta“, programma di intrattenimento, in onda tutti i pomeriggi su rai 1 e condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, è avvenuto un fatto surreale. Nello specifico si è consumata una lite a distanza super trash, tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani.

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e giudice di “Ballando con le stelle“, è intervenuta telefonicamente a “La vita in diretta”, scagliandosi duramente contro Daniela Martani. Andando con ordine, la Lucarelli non avrebbe approvato la scelta della procura di archiviare il caso contro Daniela Martani, querelata da Fedez per aver definito lui e sua moglie, Chiara Ferragni, “due palloni gonfiati“.

La motivazione fornita è stata quella di “considerare meno lesive” le parole utilizzate dalla Martani, perchè espresse attraverso i social network. Naturalmente i “Ferragnez” non hanno preso bene la notizia e con loro nemmeno la Lucarelli, la quale durante una telefonata a “La vita in diretta”, puntata nella quale era presente come ospite la Martani, ha espresso il suo punto di vista.

La Lucarelli durante la telefonata ha dichiarato: “Ricordo alla signorina Daniela Martani, solo un mese fa si è rivolta a me con questa espressione, solo perchè ho difeso il tour di Jovanotti sulle spiagge. Nella fattispecie ho detto che si continuava a dire che c’era questo povero uccello fratino che veniva disturbato dalle folle in spiaggia“. Selvaggia ha poi continuato asserendo che la Martani le aveva risposto di dover continuare ad occuparsi di uccelli di altra natura perchè di fratino non ne capisce nulla.

Daniela, per difendersi, le ha risposto asserendo: “Lei di denunce ne ha decine e decine ed è l’ultima che può parlare, ti continuano a denunciare e anche tu ti sei salvata perchè ci sono stati giudici che ti hanno dato ragione! Sei stata condannata svariate volte. Io per adesso non sono mai stata condannata!“. Insomma la risposta della Martani è stata precisa e pungente.

In quel momento i toni tra le due si sono fortemente accesi e la Lucarelli ha a sua volta replicato secca: “Io sono incensurata, quindi se continua a dire che ho avuto diverse condanne, mi diffama e la querelo nuovamente. E poi cosa vuol dire che devo occuparmi di uccelli di altra natura?“. In quel momento la Martani ha deviato il discorso, dicendole semplicemente: “Tu del fratino non ne capisci nulla“.

La Lucarelli però ha proseguito ancora, cercando di trovare risposta alla sua domanda e la Martani le ha detto: “Ti intendi degli altri uccelli, degli animali“. A quel punto la Lucarelli ha proseguito dicendo: “Certo, perchè io sono un’ornitologa vero?“. E con quest’ultima affermazione si è chiusa la lite trash tra le due.