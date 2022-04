"Sei sorelle", la soap spagnola arriva nel pomeriggio estivo di Rai Uno: la trama e le prime anticipazioni

Il prossimo venerdì 29 aprile si concluderà la sesta stagione de Il paradiso delle signore e – a differenza di quanto è avvenuto negli scorsi anni – durante l’estate non andranno in onda le repliche della fortunata soap di Rai Uno, ma un contenuto inedito.

Già a partire dai primi di maggio, infatti, su Rai Uno andrà in onda la soap opera spagnola Seis Hermanas, in italiano Sei Sorelle, che terrà compagnia ai telespettatori fino alla fine dell’estate, quando tornerà regolarmente in onda Il paradiso delle signore, con la settima stagione inedita,

Sei sorelle è una soap in costume, ambientata tra il 1913 e il 1917 e segue le vicende delle sorelle Silva: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Clelia e Elisa. Le sei sorelle, alla morte del padre Don Fernando, ereditano la fabbrica di famiglia e si mettono subito all’opera per prendere direttamente le redini dell’azienda paterna e dirigerla così in prima persona.

Le sorelle Silva però dovranno fare i conti con le numerose difficoltà della società dell’epoca, tipicamente maschilista, che non vede di buon occhio la decisione delle sei giovani donne che non solo hanno scelto di lavorare, ma anche di prendere una posizione di comando, in un periodo in cui ad esse era negato ogni diritto.

La storia delle sei sorelle si intreccerà a quella dei loro dipendenti e dei loro famigliari, a cominciare dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo. Quest’ultimo è promesso sposo di Blanca, ma anche qui le difficoltà non mancheranno.

Sei sorelle è una soap opera andata in onda in Spagna dal 2015 al 2017 ed è composta da un’unica stagione di ben 489 puntate, di un’ora ciascuna. Tra i protagonisti della soap, ritroveremo anche Álex Gadea, che ha ricoperto il ruolo di Tristan ne Il Segreto, ottenendo un gradissimo successo.