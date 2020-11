"Seconda Vita", Tommaso Zorzi rivela di essere stato con delle donne: "Ecco perché l’ho fatto"

Su Dplay Plus torna in onda il programma “Seconda Vita”, condotto da Gabriele Parpiglia e basato su interviste a personaggi famosi che dopo aver vissuto esperienze più o meno traumatiche o vite fondate su falsi valori che li rendevano infelici, hanno deciso di voltare pagina dandosi una seconda possibilità. Tra gli ospiti di questa nuova stagione (sette episodi della durata di mezz’ora l’uno) c’è anche Tommaso Zorzi, indiscusso protagonista del Grande Fratello Vip 5.

Ovviamente l’intervista è stata rilasciata qualche mese fa, quando Zorzi non era ancora entrato nella casa più spiata d’Italia, né era possibile prevedere il successo che avrebbe avuto. Nonostante abbia vissuto una vita tutto sommato soddisfacente, circondato dall’amore della madre e della sorella Gaia (il loro padre è andato via quando era piccoli e attualmente non hanno alcun rapporto con lui), anche l’influencer ha attraversato periodi di crisi e di crescita personale che lo hanno segnato in maniera indelebile.

Tommaso Zorzi si confessa a “Seconda Vita”

Tommaso Zorzi ha spiegato a Gabriele Parpiglia di aver sempre saputo di essere omosessuale: gli sono sempre piaciuti solo i ragazzi, ma non ha sempre avuto il coraggio di ammetterlo pubblicamente. Anzi, all’inizio preferiva mentire e nascondersi dietro una fittizia eterosessualità. Non perché non accettasse la sua natura, bensì perché temeva non la accettassero gli altri.

La paura di essere emarginato, preso in giro, bullizzato perché “diverso”, prevaleva su tutto: lo portava a fingere di fronte agli altri, mettendo in atto dei comportamenti che avallassero la sua finzione, rendendola credibile. E così, prima dei diciotto anni – prima cioè di fare comung-out – l’influencer milanese è stato anche con delle ragazze, pur sapendo che non gli piacevano né dal punto di vista sessuale né da quello sentimentale.

“Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale” ha raccontato con disarmante sincerità. “Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti per poter dire il giorno dopo a scuola ‘anche io ho la ragazza’. Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra”. Ed è proprio da lì che è partita la seconda vita di Tommaso Zorzi.