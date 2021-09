Seat Music Awards, colpo di scena per Maria De Filippi: l’annuncio di Carlo Conti

Prima di dar via alla nuova stagione televisiva, c’è un ulteriore passo da compiere, quello finale e poi il sipario sull’estate 2021 cala ufficialmente. Come ogni anno che rispetti, andrà in onda su Rai 1 la nuova edizione dei Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada timoneranno l’evento, giovedì 9 e venerdì 10 settembre. Due serate all’insegna della spensieratezza e della musica.

Ad essere premiati saranno tutti i cantanti e i pezzi che hanno fatto la storia dell’estate 2021 e non solo. Tra i tanti ospiti che premieranno i cantanti, ci sarà anche Maria De Filippi. Queen Mary per l’occasione approderà in Rai, prima di dedicarsi anima e corpo alla sua stagione a Mediaset che come sempre, si preannuncia essere ricca di impegni e sicuramente successi.

Conti e la De Filippi sono molto legati. Per l’occasione, Carlo e Vanessa hanno deciso di premiare anche Maria. A svelarlo è stato lo stesso conduttore che, sulle pagine del magazine Di Più, ha fatto sapere che Maria sarà in qualche modo ospite d’eccezione, dando un’anticipazione: “Verrà premiata per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando tanti nuovi artisti. È un premio meritatissimo che non vedo l’ora di consegnarle“.

Insomma, la De Filippi sarà premiata per gli artisti che costantemente lancia nel mondo della musica, grazie al talent show “Amici”. Conti è felicissimo della cosa che si appresterà a compiere e soprattutto, non vede l’ora. La loro è un’amicizia forte e salda che, in un ambiente come quello dello spettacolo, è difficile da trovare. Nessuno dei due ha mai nascosto l’affetto e la stima che li lega.

Dunque, Maria premierà i suoi talenti e a sua volta sarà premiata essa stessa per il solo fatto di portarli allo scoperto. “Amici” va in onda da 20 anni circa e edizione dopo edizione ha sfornato cantanti di un certo livello. Da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, fino si più recenti Sangiovanni e Aka7, sono tutti ‘figli’ di Maria.