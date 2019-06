Seat Music Awards, Alberto Urso infiamma l’Arena di Verona: "Maria De Filippi orgogliosa di lui"

Alberto Urso, il giovane tenore vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé per la sua partecipazione all’Arena di Verona sul palco dei “Seat Music Awards“, un importante manifestazione musicale in onda su Rai 1.

Il cantante lirico, che ha dato dimostrazione durante il lungo percorso ad Amici della sua estrema versatilità riuscendo a passare con successo da un genere musicale ad un altro, in occasione del Seat Music Awards ha cantato la canzone “Accanto a te“, entusiasmando ed infiammando la grande platea, che lo ha ringraziato con scroscianti applausi ed una vera e propria standing ovation così come avveniva negli studi Mediaset.

Standing ovation per Alberto Urso

Il giovane cantante 21enne si è lasciato andare a qualche piccola confidenza con i padroni di casa, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, quest’ultima perennemente sotto attacco per qualche chilo in più da parte dei leoni della tastiera, non solo ricordando la sua partecipazione in tenera età al programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, ma anche ribadendo che il suo futuro sarà fatto di grandi sacrifici e di tanto studio.

Carlo Conti ha infatti consigliato ad Alberto Urso di ricordarsi bene questo momento di gloria e di notorietà, ma anche sottolineato quanto Maria De Filippi sia sicuramente orgogliosa di lui: “Maria sarà orgogliosa di te” – quindi il cantante ha replicato – “Per me è un’emozione unica essere qui stasera. Cantare all’Arena di Verona è un sogno e mi batte il cuore a mille… ancora non ci credo!“.

Nel corso di una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Urso ha ricordato il suo legame con la famiglia, così come quello con Giordana Angi, ed ancora del suo futuro nel panorama musicale. Come spiegato più volte, Alberto ha dedicato la sua vittoria alla nonna a cui era molto legato ma che purtroppo non c’è più.