Scherzi a parte, Antonella Elia vittima: emergono dettagli hot sulla sua vita privata

È iniziata la nuova edizione di Scherzi a parte. Enrico Papi è al timone del contenitore dedicato agli scherzi ai danni di personaggi del mondo dello spettacolo. Una delle vittime è stata la showgirl Antonella Elia. Con la complicità del suo compagno, Pietro Delle Piane, Antonella è stata messa in ‘trappola’ dagli autori della trasmissione e da Pietro.

Tutto ha avuto inizio quando la coppia è sbarcata in Sicilia per alloggiare in un albergo. Dopo il ritorno da una gita in gommone, i due hanno trovato la camera svaligiata. Tutti gli effetti personali di entrambi sono stati rubati, compreso il cellulare della showgirl. Ovviamente il ladro era un complice della trasmissione. Rientrati in camera e scoperta la verità, ci sono rimasti malissimo.

La Elia è scoppiata in lacrime e Pietro per tranquillizzarla ha chiamato la direzione. Arrivati al confronto con il direttore dell’hotel (complice), sono emersi dettagli piccanti sulla coppia. Preoccupata soprattutto per il furto del cellulare, Antonella ha ammesso: “Ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono“.

I presenti hanno poi visionato le immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza e si è scoperto che il ladro, altri non era che un giovane ragazzo che la sera prima aveva fatto i complimenti alla Elia. Altri elementi sono venuti fuori, come il fatto che il ragazzo avesse baciato Pietro di nascosto. La Elia è rimasta senza parole e quando il complice li ha raggiunti, ha confessato di avere una storia clandestina con Delle Piane da circa due anni.

“Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti“, ha confessato il ladro. A quel punto, anche la Elia ha fatto la sua di confessione, che ha spiazzato e lasciato intendere dettagli hot circa la sua relazione con Pietro: “Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita“.