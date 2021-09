Scherzi a parte anticipazioni puntate: Enrico Papi introduce lo scherzo in diretta

Domenica 12 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la nuova edizione di Scherzi a Parte. Lo storico programma della rete ammiraglia del Biscione sarà condotto da Enrico Papi e avrà una nuova veste. Stando a quanto trapelato dalle indiscrezioni, l’ex conduttore di Guess My Age su Tv8 sarà affiancato da Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia.

L’idea del format è rimasta pressoché identica alla prima edizione se non qualche accorgimento che dimostri il passare degli anni. Tra le novità ci sarà lo scherzo in diretta. Ognuna delle sei puntate di Scherzi a Parte previste per questo nuovo ciclo sarà caratterizzata da uno scherzo ad un personaggio conosciuto al grande pubblico che si svilupperà nel corso della messa in onda.

Come anticipato da Davide Maggio, l’obiettivo sarà quello di portare in studio la vittima in questione. Tra le nuove candid realizzate assisteremo a quella che vedrà protagonista la conduttrice di Battiti Live Elisabetta Gregoraci, Miss Italia 2019 Carolina Stramare, la concorrente di Miss Universo 2016 Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi.

Alcune vittime di Scherzi a Parte saranno nella prima puntata Manuela Arcuri, Andrea Roncato, Gianfranco Vissani e Antonella Elia. Negli appuntamenti successivi, invece, vedremo gli scherzi fatti a Orietta Berti, Dodi Battaglia, Martina Stella, Rocco Siffredi, Nicola Porro, Federica Panicucci, Elenoire Casalegno, Paolo Del Debbio, Mario Giordano, Elettra Lamborghini, Valeria Marini ed Elettra Lamborghini. Negli ultimi giorni sarebbe stato realizzato uno scherzo ai danni di Massimo Giletti.

Enrico Papi riuscirà a fare il pieno di ascolti? Il conduttore prenderà il posto di Paolo Bonolis che ha condotto le ultime due edizioni del format. Nel 2015 ottenne una media del 25,76% di share e 6.156.000 spettatori, mentre nel 2018 la media fu del 16,71% e 3.211.000 telespettatori. Nel 2012, invece, Luca e Paolo erano riusciti a conquistare 4.214.000 telespettatori e uno share del 18.44%.