Che in casa Mediaset sia in corso una rivoluzione è ormai risaputo. Che a farne le spese sia Barbara D’Urso è cosa nota. Ciò che invece sembra brancolare nel buio è il nome di chi la sostituirà. Tutto è partito con Lorella Cuccarini post D’Urso e da lì in poi i nomi si sono sprecati. Da Elisa Isoardi a Elisabetta Gregoraci fino a Silvia Toffanin, tutte papabili signore della domenica pomeriggio di Canale 5.

Eh già! La domenica pomeriggio. Croce e delizia per i vertici Mediaset, dove Piersilvio Berlusconi e company si trovano praticamente in alto mare. A quanto pare però la situazione non è così lontana da una risoluzione, d’altronde il tempo stringe e i palinsesti per la prossima stagione vanno presentati. Un nuovo nome è emerso e a quanto pare a fare da traino è proprio quello della Toffanin.

Andiamo con ordine. A Cologno Monzese sono concordi nel far si che lady Berlusconi esca dalla sua zona confort del sabato pomeriggio nel salotto di “Verissimo” e faccia il famoso salto di qualità. L’idea è quella di affidarle la seconda parte della domenica pomeriggio, quella che anticipa il preserale. La titubanza di Silvia sta nel comprendere chi le darà la linea.

L’idea è che se a precederla è un programma “debole” sulla carta, risollevare una situazione di per sé già compromessa sarà per lei molto difficile e dunque contrastare la concorrenza, diventa una montagna impossibile da scalare. Ebbene, stando a quanto si apprende dal portale DavideMaggio.it, tanto esperto in notizie e dinamiche televisive, la prima parte della domenica sarà affidata con grande sorpresa per tutti, ad Anna Tatangelo.

Davide Maggio ha fornito qualche dettaglio in più, spiegando come Mediaset vorrebbe riproporre in tv la trasmissione “Scene da un matrimonio“, programma andato in onda su Canale 5 negli anni Novanta con la conduzione di Davide Mengacci. L’obiettivo del programma è quello di seguire una coppia durante la fase di organizzazione del proprio matrimonio.

Dunque, sarà pure il nome a vacillare, ma gira e rigira tra i corridoi di Cologno Monzese sono certi di andare a ripescare un format già proposto. Difatti inizialmente si parlava di un programma alla stregua de “La domenica del villaggio“, ipotesi questa da non escludere e che di fatto potrebbe essere invece affidata alla Toffanin.

Insomma, che Silvia condurrà “Verissimo” più il nuovo programma che andrà in onda di domenica, sembra cosa fatta. Ciò che invece è meno comprensibile è chi la precederà. Il nome della Tatangelo a sorpresa è sbucato fuori sorprendendo tutti, e a questo punto sbaragliando la concorrenza. Lei che non ha mai nascosto la volontà di vivere un’esperienza televisiva nelle vesti di conduttrice, si ritroverà a gestire una fascia oraria e un giorno importantissimi.

E la D’Urso? In tutto questo ambaradan che fine farà? Lei continua a dichiarare che a settembre tornerà in tv, ma l’unica certezza al momento sembra essere “Pomeriggio Cinque”. E nemmeno poi così tanto, dato che si vocifera che il programma potrebbe essere ridotto. Al momento da Cologno Monzese tutto tace e dunque, non resta che attendere l’ufficialità per capire cosa realmente sia accaduto.