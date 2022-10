Sapete quanto guadagnano i comici Mediaset Pio e Amedeo? Le cifre sono enormi

Ascolta questo articolo

Il duo comico pugliese di Canale 5 torna con Emigratis, uno spettacolo in cui se la cavano grazie ai regali dei vari Vip che incontrano lungo il percorso. La loro carriera è costellata da vari programmi tv come Emigratis, Felicissima sera, il programma top di Italia Uno, Mediaset, Le Iene, e la tanto chiacchierata partecipazione al Festival di Sanremo.

Il patrimonio immobiliare dei due comici foggiani è piuttosto ricco, considerando tutte le trasmissioni e i programmi tv di cui hanno fatto parte. Esploriamo insieme la loro vita e scopriamolo.

Quanti soldi guadagnano Pio e Amedeo? I numeri sono molto grandi

Pio e Amedeo hanno fatto numerose apparizioni nel mondo dello spettacolo e, sebbene sia difficile individuare il loro esatto patrimonio, è chiaro che hanno avuto un impatto significativo. Il loro lavoro è stato caratterizzato dalla sua ricchezza di dettagli e vividezza, e hanno ottenuto riconoscimenti per la loro capacità di trasportare il pubblico. Nel 2014 il film Amici come noi è stato prodotto da Pietro Valsecchi. Il film è interpretato da due comici che hanno anche scritto la sceneggiatura. Il film è stato un successo, incassando 2.276.000 euro.

Si presume che la partecipazione dei due artisti alla 69a edizione del Festival di Sanremo abbia fruttato loro un guadagno compreso tra i 50.000 ei 200.000 euro. I proventi dei video caricati su YouTube possono essere significativi, e in più ci sono le partecipazioni ai programmi Mediaset popolari come Amici o C’è posta per te. Le cifre sono così grandi che è difficile da credere.

Chi sono i due comici pugliesi più seguiti?

Pio e Amedeo sono un popolare duo comico italiano. Sono noti per le loro battute e scherzi divertenti. La coppia è composta da Pio D’Antini (Foggia, 25 agosto 1983) e Amedeo Grieco (Foggia, 20 agosto 1983). Il duo ha esordito in televisione sulla rete pugliese TeleFoggia con lo spettacolo Occhio di bue. Pio e Amedeo si sono poi uniti a programmi della Rai come Stiamo tutti bene e Base Luna su Rai 2. Nel 2012 i due foggiani si trasferiscono in Mediaset e iniziano a recitare in programmi come Zelig e Le Iene. Sono diventati famosi per la loro rubrica satirica Chiunque Può e Ultras dei Vip.

Da settembre 2014 il duo conduce il programma radiofonico ” A disposizione” il venerdì sera dalle 23:00 all’01:00 su RTL 102.5. L’11 dicembre dello stesso anno è uscito il loro primo film di Natale, Ma tu di che segno 6? Il 16 aprile 2021 hanno debuttato in prima serata su Canale 5 il loro programma “Felicissima sera”. Il 28 settembre 2022 sono tornati con una nuova edizione di Emigratis, sempre in onda in prima serata su Canale 5.