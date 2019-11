"Sanremo Giovani" svelati i primi cinque finalisti

Sanremo 2020 si sta avvicinando e tutta la macchina organizzatrice è già in azione per selezionare i concorrenti che faranno parte al festival. Di recente si sono attivate anche le sfide per selezionare i partecipanti a “Sanremo giovani 2020” ovverosia le nuove proposte che si faranno notare sul palco dell’Ariston.

Infatti si sono disputate delle sfide al programma “Italia sì” dove si sono sfidati dieci giovanissimi concorrenti, tutti con lo stesso sogno nel cuore, tutti con la stessa grinta e voglia di farcela. Sono state cinque sfide crociate dove hanno trovato vittoria solo in 5; ragazzi come il figlio del famoso attore e regista Alessandro Gassman, ossia Leo Gassman, ex concorrente di X Factor, che si è sfidato contro Samuel Pietrasanta, vincendo la sfida grazie al singolo “Va bene così“.

In seguito è stata la volta dell’ex allievo della famosa scuola di “Amici” di Maria De Filippi, Thomas Bocchimpani che grazie alla sua “Ne 80” ha vinto contro Nova. Inoltre la sfida di Fadi con il suo pezzo “Due noi” contro Raim, avendo la meglio il primo partecipante alla gara; Fasma con il suo singolo “Per sentirmi vivo” vincendo contro Federica Abbate , e in ultimo Marco sentieri ha vinto con ” Billy Blu” contro Ainè.

Ovviamente tra questi cinque vincitori della sfida, saranno poi selezionati dalla Giuria demoscopica e dalla Commissione musicale composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi, in concomitanza con il direttore artistico Amadeus, sceglieranno altri 5 concorrenti, a questi cinque già selezionati.

In totale vi saranno quindi altre 5 sfide dove soltanto cinque ragazzi di questi dieci selezionati verranno ammessi al famoso festival delle “Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020“. Ovviamente i posti in totale per la versione giovanile di Sanremo, saranno otto, di cui cinque di questi posti saranno quindi occupati dai vincitori delle sfide, mentre un posto spetta a Tecla Insolia, vincitrice della scorsa edizione di “Sanremo young“.