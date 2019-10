Sanremo Giovani 2020: svelato il conduttore

È ufficiale, a condurre Sanremo Giovani 2019 sarà Marco Liorni, il noto conduttore prenderà il posto che l’anno scorso fu dell’inedito duo formato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Per il presentatore quindi questo è un anno molto fortunato dal punto di vista lavorativo.

Dopo aver presentato Reazione a Catena per tutta l’estate, adesso è in onda il sabato pomeriggio con ItaliaSi insieme a Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, e presto lo vedremo all’Ariston a presentare la gara dei giovani che sognano di calcare il prestigioso palco della canzone italiana.

La gara nello specifico avrà delle novità rispetto a quella dell’anno scorso. Innanzitutto non ci saranno due soli vincitori ma verranno scelti cinque finalisti che calcheranno il palco del Festival di Sanremo a Febbraio, dove però non gareggeranno con i Big ma si scontreranno tra di loro per aggiudicarsi la vittoria della sezione giovani.

L’anno scorso i due finalisti furono Mahmood ed Einar che parteciparono in gara come Big ed addirittura Mahmood riuscì a batterli tutti ed a vincere il Festival. In realtà la sua vittoria non fu senza polemiche dato che mentre il televoto favorì Ultimo lui ha vinto grazie alle votazioni della giuria. Tuttavia tutto questo nella prossima edizione di Sanremo non potrà più succedere dato che il regolamento è stato modificato quindi ci saranno due due diverse gare e due vincitori un Big ed un Giovane.

Per quanto i cantanti che gareggiano c’è ancora incertezza sui nomi, nei giorni scorsi si è parlato della coppia Romina Power con Albano, Bianca Atzei, Giordana Angi, Alberto Urso ed altri. Ma i nomi certi verranno svelati ufficialmente il 6 gennaio dal prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, che durante il programma sulla lotteria Italia dirà non solo i nomi ma anche chi lo affiancherà nelle 5 giornate dell’evento.