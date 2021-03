Sanremo e il pubblico a sorpresa: una distesa di palloncini di cui uno "particolare"

La prima serata del Festival 2021 si è svolta in un’atmosfera surreale, senza pubblico presente e con una distesa di poltroncine vuote. Amadeus e Fiorello hanno cercato di vivacizzare la serata e in puù occasioni hanno parlato direttamente con le sedute di velluto per smorzare un po’ la tensione. Ciò nonostante le inquadrature della sala completamente vuota portavano tristezza in un evento che ha, tra gli altri, lo scopo di concedere un piccolo sollievo, una pausa per non pensare continuamente alla situazione pandemica. Pare che questo abbia influito negativamente sugli ascolti della prima serata, che sono stati inferiori alle aspettative.

Ed ecco che per la seconda serata gli sceneggiatori hanno pensato di inserire un pubblico a sorpresa. Le poltrone anzichè rimanere vuote sono state occupate con dei palloncini colorati. Mentre le telecamere, intente a riprendere questo speciale pubblico, hanno allargato l’inquadratura sull’intera sala, ecco apparire una strana visione. Nelle ultime poltrone, in fondo alla sala, spiccava un palloncino a forma di pene. Un modello comunemente venduto per per feste di addio al nubilato o per goliardici scherzi tra amici.

I commenti di Fiorello e l’attenzione dei più giovani

Una volta scoperto l’intruso Fiorello ne ha approfittato per commentare in modo ironico con diversi riferimenti nel corso della serata, da “Pare che ci sia un palloncino a forma di fallo…per citare il maestro Gigi Proietti… l’ambasciator non porta pene…e deve essere là in mezzo.” per poi passare a frecciatine politiche “Ora capiamo perché questa ‘cosa’ è in mezzo al pubblico, questi capolavori di pop art. Eppure Toti li ha gonfiati uno a uno”.

Non è dato sapere se la presenza del palloncino fallico sia stata un caso fortuito o una mossa strategica per raggiungere le fasce più giovani, che seguono il festival e lo commentano tramite i social. In ogni caso l’obiettivo è stato raggiunto perchè la seconda serata ha attirato anche un pubblico non abitualmente Sanremese. Molti giovani, incuriositi dall’evento e seguendo i commenti degli influencer hanno dato almeno uno sguardo al Festival.

Amadeus, in conferenza stampa ha sottolineato più volte, con orgoglio, di avere avvicinato al Festival spettatori che non rappresentano il pubblico tradizionale della kermesse.