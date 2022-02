Sanremo 2023, si punta a convincere Amadeus: in caso di rifiuto potrebbe arrivare una donna

Gli ascolti di questa edizione del Festival di Sanremo ha toccato vette probabilmente neanche sperate dai vertici di Viale Mazzini, siccome nella giornata del 4 febbraio ha conquistato 11.378.000 spettatori pari al 60.5% di share, preceduto dall’anteprima intitolata “Sanremo Start” dalle 20:55 alle 21:24 a 12.909.000 spettatori e il 47.8%.

Per questo motivo si sta cercando di puntare nuovamente su una possibile riconferma di Amadeus. Attualmente il conduttore sta cercando di prendersi un po’ di tempo prima di dare una risposta definitiva alla sua azienda, ma il suo rifiuto può facilmente arrivare dopo aver ottenuto tre anni di successo consecutivi.

Le prime voci sul prossimo conduttore del Festival di Sanremo

Come riportato da Giuseppe Candela su “Dagospia” la Rai sta provando già da oggi a convincere Amadeus a rimanere al timone del Festival di Sanremo. In caso di “no” potrebbe arrivare comunque una vera e propria rivoluzione, con una conduzione al femminile.

“Gli ascolti clamorosi fanno gongolare la Rai, uno spettacolo riuscito che ha premiato il lavoro di Amadeus” afferma il giornalista che poi aggiunge: “Stando alle nostre fonti i vertici aziendali proporranno al conduttore la direzione artistica e la conduzione dell’edizione 2023. Un passaggio considerato obbligato, un atto dovuto: la Rai lo vuole e farà di tutto per convincerlo. Ma cosa farà il conduttore? Chiuderà il cerchio con i tre anni o concederà il poker? Di fronte a un suo no, l’azienda potrebbe vagliare una conduzione al femminile. È ancora troppo presto, ci sarà tempo per valutazioni più approfondite”.

L’ultima volta a far condurre una donna il Festival di Sanremo è stata Simona Ventura, in seguito al rifiuto in extremis di Paolo Bonolis, affiancata da Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi. Con il 38,98% di share, l’edizione della Super Simo è ad oggi la seconda edizione della kermesse meno vista di sempre, dopo quella del 2008.