Sanremo 2023, maxi multa in arrivo per la Rai

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è andata in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023 ed è stata caratterizzata da notevoli picchi di audience nel corso delle diverse serate, dando vita a numerose polemiche di diversa natura. A partire dall’esibizione di Blanco, il quale, a causa di problemi tecnici legati all’audio, si è ritrovato impossibilitato a cantare il suo brano ed ha pensato di dare vita ad una performance fuori dagli schemi, distruggendo la scenografia ricca di composizioni floreali presente sul palco.

Anche il discutibilissimo balletto hot messo in scena in fascia protetta da Rosa Chemical e Fedez è stato molto criticato, in quanto considerato di pessimo gusto. Critiche di diverso genere sono piovute anche sulla decisione di Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione canora, di leggere una lettera indirizzata al Festival da un particolare mittente: l’attuale Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelens’kyj; la lettura della lettera è stata poi seguita dall’esibizione degli Antytila, band ucraina ospite della finalissima del Festival.

Quello che sta facendo notizia in questi giorni, però, è la decisione presa dall’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, la quale si appresta a comminare alla Rai una multa salata per pubblicità occulta. La principale accusa rivolta alla Rai è rappresentata dall’apertura in diretta del profilo Instagram di Amadeus, con le conseguenti dirette fatte dallo stesso conduttore e dall’influencer Chiara Ferragni, presente sul palco in qualità di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023. La Ferragni ha infatti aiutato Amadeus – il quale fino a quel momento aveva solo un account di coppia con la moglie – a costruire la sua identità Instagram, dando una forte spinta alla crescita esponenziale dei suoi followers.

L’influencer è stata quindi accusata di aver messo in risalto in maniera eccessiva la piattaforma social di Mark Zuckerberg. Questo le avrebbe indubbiamente fatto guadagnare un maggiore seguito su Instagram; le conseguenze economiche del caso sono di chiara comprensione. L’accusa quindi, in considerazione della mancanza di un accordo fra la Rai e il social network, riguarda la pubblicità fatta in maniera gratuita ad una società privata di fronte ad una platea di oltre 12 milioni di spettatori.

La sanzione prevista per la Rai andrà da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 253 mila ma, dopo aver ascoltato il risultato delle istruttorie, le fonti dichiarano che sarà più vicina al tetto massimo. C’è poi il caso delle riprese di una nave di Costa Crociere, andate in onda senza la scritta “contratto promozionale“. L’Agicom è inoltre chiamata a dare un giudizio anche sulla presunta violazione delle norme sulla tutela dei minori dovuta alle performance di Blanco e di Fedez e Rosa Cheminal. Tuttavia è ancora tutto da decidere, staremo a vedere come si concluderà la faccenda.