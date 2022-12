Sanremo 2023: i cantanti esclusi e un big dichiara: "Aspetto da 46 anni"

Ascolta questo articolo

Il 4 dicembre Amadeus ha annunciato al Tg1 delle 13:30 i nomi dei 22 artisti scelti per concorrere al Festival di Sanremo 2023. Dopo l’esultanza dei cantanti selezionati, si è espresso il disappunto di chi non è stato scelto, con i Jalisse tra i primi a vocalizzare il proprio dolore, come avevano fatto l’anno precedente. I Jalisse hanno infatti dichiarato di continuare a promuovere il loro nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che è disponibile per l’ascolto su tutti i digital store e per la visione su YouTube. Inoltre, su Cine 34 è uscito il film “4 Misteri ed un Funerale” con la loro colonna sonora e musiche inedite. Augurano successo al talentuoso cast di Sanremo 2023, così come ad Amadeus. Desiderano che il Festival continui a prosperare e non vedono l’ora di fornire presto ulteriori notizie. Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che hanno vinto il Festival nel 1997, da allora non sono più tornati sul palco, nonostante abbiano costantemente presentato un canzone ogni anno alla commissione.

I Jalisse hanno espresso la loro frustrazione l’anno scorso, citando che non sono stati inclusi nello staff del Festival di Sanremo, anche dopo aver vinto e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 1997, dove erano inizialmente favoriti ma alla fine si sono piazzati quarti. Hanno accusato la Rai di aver boicottato la loro partecipazione, sostenendo che non avrebbero organizzato la manifestazione se avessero vinto il concorso. Da allora, hanno affermato di essere stati effettivamente “cancellati” al ritorno dall’Eurovision.

Paolo Vallesi, un altro artista che non era in scaletta, ha condiviso la sua opinione in merito attraverso il suo account Instagram, mostrando un atteggiamento filosofico nei confronti della decisione di Amadeus ed esprimendo i suoi migliori auguri per tutti coloro che prenderanno parte al Festival. Augurando buona fortuna a coloro che sono stati selezionati per partecipare a Sanremo 2023 ed esprimendo rammarico per coloro che non parteciperanno. Inoltre, ci si aspetta che il pubblico esprima le proprie opinioni sul Cast, sia positivamente che negativamente, ma comunque dev’essere costruttivo.

Romina Falconi, che ha partecipato alla cinquantasettesima edizione del Festival con il brano Anna e che recentemente ha dichiarato in un’intervista di aver preparato un pezzo per Sanremo 2023, e un’altra artista esclusa.

Anche Edoardo Vianello, rispondendo al post di Jalisse, ha chiarito di non essere stato scelto e se per il duo Jalisse sono 26 le volte che hanno ricevuto un no, per lui gli anni sono ben più di 46.

Sono circolate voci di artisti di spicco esclusi dalla scaletta di Sanremo, anche se nessuno di loro lo ha confermato. I nomi potenziali includono Marcella Bella, Al Bano, Coez e Francesco Gabbani. Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show, ha rivelato nelle interviste di aver proposto un brano scritto da Cristiano Malgioglio, ma non è stato selezionato. L’anno scorso, Pago e Francesco Monte hanno espresso una veemente opposizione alla loro esclusione, tuttavia, finora sono rimasti in silenzio sulla questione quest’anno.