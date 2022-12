Sanremo 2023: ecco il cast degli Artisti in gara

Ascolta questo articolo

Il tanto atteso momento è arrivato. Amadeus ha annunciato pochi minti fa, durante il TG1 delle 13:30, il cast ufficiale della prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal prossimo 7 febbraio all’11 febbraio.

Mai come quest’anno l’ardua impresa di tenere il cast segreto fino all’annuncio ufficiale è riuscita perfettamente. Infatti nemmeno i cantanti in gara e gli addetti ai lavori erano a conoscenza delle decisioni definitive di Amadeus (diretto artistico e conduttore della kermesse per il quarto anno consecutivo). Non sono mancati rumors e presunte liste ufficiose che nella giornata odierna hanno trovato o meno riscontro.

Ma ecco il cast ufficiale degli artisti che parteciperanno in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemica

lComa Cose

Levante

Ultimo

Qualche nome era effettivamente abbastanza prevedibile (in nome di Giorgia ad esempio circolava da parecchio tempo) ma non sono mancate le sorprese alle quali ormai Amadeus ci ha abituato (in primis il ritorno di Marco Mengoni) da quando ha preso in mano le redini del Festival abituando il pubblico alle sue scelte, in alcuni casi risultate impensabili al momento dell’annuncio ma che poi hanno avuto il riscontro da parte del pubblico; le ultime edizioni del Festival sono state trionfali oltre che dal punto di vista degli ascolti anche per quanto concerne le vendite delle canzoni nel corso dei mesi successivi alla fine del Festival. Ai cantanti annunciati oggi si aggiungeranno ben sei partecipanti Sanremo Giovani. In gara, il prossimo 16 dicembre concorreranno: Gianmaria, Giuse The Lizia, Mida, Olly, Sethu, Shari, Will e Mannini. Per tre di loro la possibilità di partecipare in gara al prossimo Festival.

Superato lo scoglio del Cast si pensa già ai superospiti che animeranno le 5 serate del Festival. Nulla di certo ancora se non il fatto che gli artisti italiani potranno partecipare in qualità di ospiti solo se hanno superato i 70 anni di età e che l’intenzione di Amadeus è quella di riportare sul palco di Sanremo anche gli ospiti internazionali. Riuscirà anche in questo ambizioso progetto? Lo scopriremo nelle prossime settimane.