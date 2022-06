Sanremo 2023, Chiara Ferragni condurrà il Festival insieme ad Amadeus. L’ironia di Fedez

Ascolta questo articolo

Davanti alle telecamere del TG1, Amadeus ha ufficializzato la notizia: Chiara Ferragni lo affiancherà nella conduzione della prima e dell’ultima puntata del Festival di Sanremo che andranno in onda su Rai1 rispettivamente martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023: “Ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo“.

Una notizia boom, che nessuno si aspettava e che ha emozionato tantissimo anche la diretta interessata. La Ferragni, infatti, non appena ascoltato l’annuncio, ha postato una foto su Instagram insieme al direttore artistico della kermesse sanremese per condividere con i suoi milioni di followers quel momento così importante per lei.

Chiara Ferragni condurrà Sanremo per due serate

Una vita social che l’ha resa famosa in tutto il mondo e ora Chiara condivide la sua felicità con la sua famiglia virtuale: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023″. Inizia l’attesa quindi per questo evento che prenderà il via il prossimo 7 febbraio e che vedrà la Ferragni aprire e chiudere la manifestazione, sicuramente seguita dal suo esercito che al momento conta più di 27 milioni di followers.

Anche Fedez, attualmente su tutte le radio con l’hit dell’estate “La dolce vita” dal sapore anni ’60, ha postato un IS con la moglie Chiara in cui si abbracciano forte con tutto l’entusiasmo possibile: “Complimenti amore mio!” e lei risponde: “Mi tremano le mani“. Sicuramente una sfida tutta nuova ed emozionante per la Ferragni.

Poco prima che Amadeus desse l’annuncio, Fedez ha spoilerato la notizia via social: “Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conduce mia moglie!” portandosi a casa il rimprovero della Ferragni che in sottofondo lo invita ad aspettare. Una volta fatto il proclamo sulla rete nazionale, arrivano i complimenti di Fedez: “Complimenti Amore mio (Intendo Amadeus)” con la sua solita immancabile ironia.