Sanremo 2022, incidente durante l’esibizione di Irama e Grignani: una donna finisce in ospedale

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover e ai duetti, al Teatro Ariston è successo qualcosa di assolutamente inaspettato: una donna, che era seduta in platea, è stata infatti ferita da un oggetto pesante caduto dalla galleria. Ovviamente c’è stato un allarme generale, con i presenti che accorrevano per soccorrere la donna, di cui non sono state rese note le generalità.

Ma cosa è successo realmente? Il “fattaccio”, che rischiava di avere conseguenze ben più gravi di quelle che ci sono state, ha avuto luogo subito dopo l’esibizione di Gianluca Grignati e Irama, che hanno cantato uno dei successi intramontabili del primo, “La mia storia tra le dita”. I due artisti sono scesi in platea per coinvolgere il pubblico e cantare assieme ai presenti, quindi sono risaliti sul palco.

Evidentemente i fotografi, per riprenderli dall’alto, si sono sporti dalla galleria: ed è stato così che l’obiettivo della macchina fotografica di uno di loro si è staccato, precipitando in platea e ferendo una sfortunata spettatrice. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati soprattutto quelli che erano seduti vicini della donna, che hanno dato l’allarme. A riportare l’incidente al grande pubblico del web è stato invece l’informatissimo portale di Davide Maggio, che si occupa di televisione e del dietro le quinte degli spettacoli Rai e Mediaset.

“L’obiettivo di un fotografo è caduto dalla galleria” si legge sul sito del giornalista, “colpendo una signora che si trovava in platea, e che adesso è stata trasportata al Pronto Soccorso per essere medicata”. Fortunatamente non ci sarebbe stato bisogno di mettere dei punti né di fare una radiografia. Ma poteva andare molto peggio, qualora dalla galleria fossero caduti pezzi più pesanti o la stessa macchina fotografica.

L’incidente, tra l’altro, è arrivato lo stesso giorno in cui anche Mahmood ha avuto un malore. Poche ore prima di salire sul palco per cantare la cover di “Il cielo in una stanza”, infatti, l’artista ha accusato un mancamento subito però superato con l’arrivo dei medici.