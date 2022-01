Manca poco, davvero poco. Il sipario sulla settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo” sta per alzarsi. Amadeus, conduttore e direttore artistico per il terzo anno consecutivo, è pronto e con lui le cinque co-conduttrici. Da poche ore i nomi delle donne che lo affiancheranno sono stati ufficializzati e sono davvero importanti. Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini, saliranno sul palco del teatro Ariston.

Anche i big in gara formano un cast d’eccezione, con Massimo Ranieri e Gianni Morandi che tornano dopo tanti anni. Ci saranno Cesare Cremonini e Checco Zalone, nelle vesti di ospiti. Non è però finita qui e un nome su tutti rimbomba e non poco: Maria De Filippi. Ebbene sì, Queen Mary è pronta a tornare a Sanremo e ricoprire un ruolo speciale. La conduttrice, già nel 2017, affiancò Carlo Conti e allora fu un successo.

Adesso però le cose saranno diverse. A svelarlo è Economy. La De Filippi salirà sul palco insieme a un’ex allieva di “Amici”, Elodie e Frida Bollani. Le tre presenteranno ufficialmente i giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un ritorno decisamente gradito quello di Queen Mary, che per l’occasione presenterà appunto le Olimpiadi del 2026.

Non è la prima volta che il volto di punta di casa Mediaset fa una comparsa in Rai. Sicuramente il Festival della canzone italiana è un’ottima occasione e non mancheranno momenti intensi a essa dedicati. Con ogni probabilità, Amadeus non la lascerà andar via così e ne approfitterà per chiacchierare un po’ con lei a prescindere dai giochi olimpici.

Maria inoltre ritroverà Elodie, sua allieva ad “Amici”. Anche per la cantante non sarà la prima volta a Sanremo. Il Festival andrà in onda dall’1 al 5 febbraio e ancora non si in quale serata vedremo la De Filippi. Al momento a darne notizia è stato Economy e non resta che attendere l’eventuale ufficialità.