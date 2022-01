Sanremo 2022, Amadeus ufficializza i nomi delle cinque co-conduttrici: fuori Marcuzzi

Manca davvero poco alla messa in onda della settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo“. Per il terzo anno consecutivo, Amadeus sarà conduttore e direttore artistico. L’uomo ha deciso di accettare ancora la sfida, dopo aver fatto bene nei due anni precedenti. Certo, lo scorso la pandemia non ha aiutato affatto, con limiti e restrizioni che anche quest’anno saranno assolutamente osservati.

Il cast dei big in gara è di quelli stellari, con nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, quali Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Non sono di certo mancate le critiche, ma in fondo che Sanremo sarebbe senza esse? Sicuramente ce ne saranno ancora e a far rumore è stato soprattutto il “disastro” creato da Morandi, il quale per errore ha violato il regolamento postando sui social parte della canzone in gara.

La Rai ha deciso di non squalificarlo, pertanto ci sarà. Il Festival della canzone italiana andrà in onda dall’1 al 5 febbraio e in molti si sono domandati chi fossero le vallette che accompagneranno Amadeus lungo tutta la settimana. Il toto nomi è partito e adesso il conduttore ha finalmente rotto il silenzio, svelando ufficialmente i nomi delle cinque donne. Anche quest’anno ce ne sarà una diversa ogni sera.

La prima toccherà a Ornella Muti, per poi lasciare il palco a Lorena Cesarini; sarà la volta di Drusilla Foer e ancora Maria Chiara Giannetta e in chiusura, per la serata finale, ci sarà Sabrina Ferilli. Sono loro le co-conduttrici del “Festival di Sanremo” 2022. Chi non ci sarà è invece Alessia Marcuzzi. Il nome della conduttrice romana è circolato tanto nelle ultime settimane, ma la scelta è poi caduta su altre.

Non è chiaro se si sia trattato solo di voci di corridoio oppure se qualcosa di concreto ci fosse. Sicuramente nessuno è mai intervenuto né per confermare né per smentire la notizia, ma da quanto trapelata sembrava data per certa la sua presenza. Indubbiamente questo rappresenta un altro chiaro segnale del suo imminente ritorno a Mediaset che la vedrà, con ogni probabilità, ancora al timone de “Le Iene” a partire dal prossimo febbraio.