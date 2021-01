Sanremo 2021, Maria De Filippi rivela: "Lo potrei condurre, ma a una condizione"

Nuovamente ospite da Fabio Fazio su Rai 3 nella trasmissione “Che Tempo Che Fa“, Maria De Filippi ha parlato a lungo della sua carriera presente e passata e ha toccato diversi argomenti tra cui anche l’eventuale conduzione bis del “Festival di Sanremo“. La Regina di Canale 5 è stata accolta in uno studio trasformato per l’occasione in una sorta di “C’è Posta per Te“.

Complici Luciana Littizzetto che per l’occasione ha inviato la famosa busta e un Nino Frassica completamente a suo agio nei panni di un postino improvvisato. Un momento divertente che ha fatto da preambolo ad una lunga chiacchierata durante la quale la De Filippi ha parlato proprio del suo programma “C’è Posta per Te” che ogni anno regala a lei e alla rete ammiraglia Mediaset molte soddisfazioni, confermando risultati d’ascolto sempre più soddisfacenti.

Nemmeno Covid-19 ha fermato le registrazioni del programma, avvenute la scorsa estate quando la situazione di emergenza dovuta al virus sembrava rientrata e le restrizioni erano ridotte ai minimi termini, anche se la De Filippi con una punta di amarezza ammette: “Gli studi dove lavoro sembrano ospedali ormai“. Nonostante ciò, in questa edizione non saranno presenti star internazionali proprio perché sarebbe stato troppo macchinoso riuscire a ottenere i permessi per far arrivare divi dall’estero.

Maria De Filippi e la conduzione del “Festival di Sanremo”

Si passa poi a parlare della kermesse canora più famosa d’Italia e a questo proposito Maria De Filippi non nasconde che le farebbe molto piacere condurre di nuovo il “Festival di Sanremo” dopo l’esperienza gomito a gomito con Carlo Conti nel 2017. L’unica condizione necessaria, però, perché ciò avvenga sarebbe di avere una conduzione tutta al femminile: “Lo rifarei con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Mara Venier, un Festival delle donne, sarebbe divertente”, solo così la moglie di Maurizio Costanzo prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di mettersi al timone dell’importante gara canora di Rai 1.

Attesa lo scorso 25 novembre con la serata contro la violenza sulle donne insieme alla Ferilli e a Fiorella Mannoia, la De Filippi spiega che la trasmissione di Rai 1 non è stata mandata in onda a causa del Coronavirus e a tal proposito non aggiunge particolari su una possibile futura messa in onda. Infine rivela un particolare su un’offerta arrivatale da mamma Rai: “Ebbi un’offerta di contratto in Rai solo dopo anni passati in Mediaset. Poi da allora nessuno mi ha più chiesto di andare”.