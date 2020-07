Sanremo 2021, Maria De Filippi potrebbe esserci: a rivelarlo è Amadeus

Mancano ancora 7 mesi alla messa in onda della settantunesima edizione del “Festival di Sanremo” e già tanto, troppo fermento ruota intorno alla kermesse musicale più importante d’Italia. Se la situazione Coronavirus continua a tenere banco e ancora poche certezze vi sono in merito al cambiamento della televisione a partire dalla prossima stagione, con il pubblico che con ogni probabilità, almeno nella prima parte, dovrebbe continuare a non esserci; Amadeus è stato confermato per il secondo anno consecutivo alla conduzione di Sanremo, con la messa in onda slittata a marzo e precisamente dal 2 al 6.

Si è vociferato che ad affiancarlo ci sarà ancora una volta Fiorello, ma non è così scontato come sembra, difatti vi è un nome su tutti che circola da diverso tempo: Maria De Filippi. Queen Mary ha già calcato il palco del teatro Ariston nel 2017, conducendo il Festival insieme a Carlo Conti e da quel momento il suo nome è rimbalzato anche negli anni a seguire, con la stessa De Filippi che non ha mai escluso la possibilità di poter tornare.

E quest’anno sembrerebbe essere quello giusto, difatti lo stesso Amadeus si è pronunciato in merito. Attraverso un‘intervista rilasciata alla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni”, il conduttore non ha escluso un possibile coinvolgimenti di Maria che già lo scorso anno era intervenuta in diretta. Amadeus ha poi aggiunto che potrebbe esserci anche Jovanotti.

Le parole del 57enne sono state molto chiare: “Maria De Filippi a Sanremo 2021? A oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta. Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa…Jovanotti? Magari! Innanzitutto perché è un grande artista ed è un grandissimo amico di Fiore“.

Amadeus ha poi aggiunto una novità che riguarderà il “Festival di Sanremo” 2021 e più precisamente come cambierà la serata del giovedì. Il conduttore ha aggiunto che sarà una serata dedicata alla canzone italiana e non necessariamente saranno portati sul palco brani emersi grazie al Festival, il voto sarà esclusivamente quello dell’orchestra e avrà delle ripercussioni ai fini della gara.