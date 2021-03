Sanremo 2021, Irama si ritira. Amadeus: "Pensiamo di mandare un suo video"

Prima ancora che la kermesse del Festival di Sanremo 2021 aprisse i battenti, la scaletta della prima serata, andata in onda martedì 2 marzo, è stata cambiata in quanto uno dei cantanti in gara non si è potuto esibire. Si tratta di Irama che ha due membri del suo staff contagiati dal Covid e, per questa ragione, non potrà gareggiare. A quel punto, Amadeus ha una idea in mente. Sentiamo di cosa si tratta.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi nella prima serata, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare in quanto un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. Al suo posto, si è esibita la cantante Noemi, giunta seconda nella classifica provvisoria. Due membri del suo staff, sottoponendosi al tampone, sono risultati positivi e, come prevede il protocollo varato dal Comitato Tecnico Scientifico per il Festival, il cantante deve ritirarsi dalla kermesse.

Lo stesso cantante, vincitore di Amici di Maria De Filippi e che sta ottenendo grandi successi, nelle stories del suo account d’Instagram, ha spiegato e fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo questa situazione che lo coinvolge in prima persona. Il cantante si è sottoposto al tampone molecolare rapido, ma senza risultare positivo al Covid, sebbene abbia avuto dei contatti sporadici con il membro del suo staff.

Durante la conferenza stampa, Fasulo ha raccontato che coloro che sono entrati in contatto con qualcuno contagiato devono rispettare la quarantena di circa 10 giorni, mentre è di due settimane per la variante inglese. A quel punto, considerando che il cantante non può esibirsi, Amadeus, conduttore e direttore della kermesse, ha avuto una idea.

A proposito del ritiro di Irama, Amadeus lancia questa proposta: “Da regolamento si dovrebbe ritirare. Non mi piaceva che un ragazzo dovesse ritirarsi e che potrebbe anche succedere ad altri. Allora chiederò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale”.

Il video della canzone “La genesi del tuo colore” esce domani, mentre il singolo sarà a breve disponibile su qualsiasi piattaforma musicale.