Sanremo 2021, il presentatore Amadeus fa un annuncio inaspettato: "Non farò il Festival l’anno prossimo"

Giunti al termine della settantunesima edizione del Festival della canzone italiana, il conduttore Amadeus ha anticipato a sorpresa il suo arrivederci a Sanremo. Dopo aver gestito con cura due edizioni del Festival, l’amato conduttore vuole concentrarsi su altro rimanendo orgoglioso e infinitamente grato di aver diretto lo spettacolo più importante della musica italiana: “Non ci sarà un ‘Ama-ter’, l’anno prossimo non sarò io il direttore artistico. In futuro chissà, ma ora non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.

Nonostante le tante difficoltà organizzative di questa particolare edizione di Sanremo 2021, fortemente caratterizzata dagli ostacoli legati all’emergenza sanitaria da covid-19, Amadeus è molto soddisfatto dei risvolti e con affetto ha ringraziato tutta la sua grande squadra: “Sognavamo questi risultati ma non ci speravamo. Tante canzoni sono già entrate nelle classifiche”.

In attesa della scelta ufficiale riguardante il nuovo conduttore che prenderà in mano le redini del Festival nel 2022, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha tracciato un bilancio approssimativo su Sanremo 2021, edizione arrivata in periodo storico molto complesso e ricco di ostilità: “Abbiamo risposto agli appelli dei ministri, della politica, di chi guida questo Paese a dare un segnale di intrattenimento sobrio. È stata un’azione di grande coraggio, nobiltà, sintonia con il Paese. Il servizio pubblico ha rimesso in azione un mercato che si era fermato, se si fermano i giovani si ferma l’arte”.

Intanto, la serata finale del Festival vede la presenza sul magico palco del Teatro Ariston rilevanti nomi della musica italiana come quello di: Ornella Vanoni; Francesco Gabbani; Riccardo Fogli; Paolo Vallesi e Michele Zarrillo. Per arricchire la finalissima, sono stati chiamati dal conduttore alcuni ospiti speciali per parlare delle loro storie, dei loro progetti e soprattutto delle loro passioni: Federica Pellegrini; Alberto Tomba; Serena Rossi; Giovanna Botteri; Tecla Insolia.

Infine, a chiudere il cerchio dell’esibizioni è l’ultimo quadro di Achille Lauro, il protagonista indiscusso di questa particolare edizione del Festival di Sanremo 2021, capace di intrattenere e di far discutere l’opinione pubblica: “Non ho la presunzione di cambiare la testa delle persone e non sono qui per farmi dare una volta di più del trasgressivo, ma ho voluto andare all-in. Sono uscito dalla mia zona di comfort e ho fatto un viaggio nei generi musicali”.