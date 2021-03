Sanremo 2021, il Festival omaggia i sacrifici e la forza di tutti gli operatori sanitari rappresentati da Alessia Bonari

Come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha invitato sul magico palco dell’Ariston l’infermiera Alessia Bonari, come rappresentante di tutti gli operatori sanitari che da un anno non si risparmiano nella lotta contro il virus: “Voglio portarla a raccontare la sua storia”.

Diventata il simbolo della lotta contro il covid-19, il suo volto stanco e segnato dall’uso prolungato della mascherina – racchiuso in un semplice selfie postato su Instagram – ha fatto il giro del mondo durante il primo lockdown. Tutto è iniziato nel marzo 2020, il periodo più buio per l’Italia che, impreparata e impaurita, per la prima volta si è dovuta scontrare con un nemico molto crudele: le terapie intensive era piene, i pronto soccorso affollati, gli ospedali gridavano aiuto.

La giovane infermiera è stata tra le prime a mostrare pubblicamente le grandi difficoltà che gli operatori sanitari vivevano all’interno dei reparti covid: “Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare”.

La ventiquattrenne di Grosseto, attualmente in prima linea in un ospedale milanese, ha raccontato al vasto pubblico di Rai 1 i numerosi sforzi che medici, infermieri e tutto il personale sanitario continuano ad affrontare per fronteggiare la pandemia. Prima di lasciare l’Ariston, Alessia ha voluto ricordare l’importanza dell’uso della mascherina e del doveroso rispetto delle distanze che sono strumenti fondamentali per contrastare la diffusione del contagio: “Non bisogna abbassare la guardia, insieme ce la faremo, ne usciremo”.

Alle domande poste dal presentatore Amadeus, l’infermiera Alessia Bonari ha risposto con molta naturalezza dichiarando che la notorietà non ha cambiato la sua vita e le sue abitudini. Infine, l’infermiera ha voluto precisare che purtroppo la situazione all’interno degli ospedali non è cambiata e che bisogna ancora tenere alta l’attenzione.