Sanremo 2021, i Negramaro aprono la terza serata con un prezioso omaggio a Dalla: "Buon Compleanno Lucio"

La terza serata della settantunesima edizione del Festival della canzone italiana si è aperta con l’esibizione dei Negramaro che hanno voluto rendere omaggio al grande Lucio Dalla. Il presentatore Amadeus ha ricordato l’importanza del “4 marzo 1943”, la data di nascita del mitico Lucio che nel 1971 portò a Sanremo un brano intitolato proprio con la sua data di nascita.

I Negramaro per augurare buon compleanno a Lucio hanno cantato la sua canzone e con grande emozione hanno ricordato l’immenso talento del cantante che ha vissuto la musica con estrema libertà lasciando al mondo una preziosa eredità artistica. Giuliano Sangiorgi ha indossato anche gli occhiali rotondi diventati iconici grazie a Lucio: il cantante bolognese amava molto questo accessorio che portava con sè in molte occasioni e che, col tempo, sono diventati un suo tratto caratteristico.

Inoltre, i Negramaro hanno voluto regalare al vasto pubblico di Rai 1 un altro omaggio alla canzone d’autore del passato che si rappresenta sotto le note del brano “Meraviglioso”, la famosa canzone di Domenico Modugno conosciuta in tutto il mondo. A introdurre il pezzo, è stato un emozionante monologo diretto da Sangiorgi che racconta la bellezza e la forza del pensiero racchiuso in una canzone: «C’è un posto che galleggia leggero, leggerissimo sulle nostre vite, un’isola felice, che riesce a farlo, e lì, pensieri e parole nuotano liberi, vanno giù in profondità, negli abissi più remoti a scandagliare con il loro radar fondali mai attraversati prima, per poi risalire, carichi di tanti altri colori e tante altre vite. Si chiama “canzone” questo posto ed è un posto meraviglioso, in cui perfino il tuo dolore, potrà guarire poi “meraviglioso”!»

A fine serata, Amadeus e Fiorello hanno chiamato nuovamente sul palco i Negramaro per intrattenere i telespettatori con il brano “Contatto”, una canzone delicata e al tempo stesso potente che – in un periodo storico notevolmente complesso e caratterizzato da molti divieti e da un rigido distanziamento sociale legato all’emergenza sanitaria covid-19 – diventa un inno di speranza e un augurio al ritorno alla normalità: “Ho trovato il contatto, era solo in un sogno e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio”.

Il famoso gruppo ha chiuso la terza puntata di Sanremo 2021, dedicata alle cover e al dolce ricordo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad affiancare il conduttore è stata la top model Vittoria Ceretti che rappresenta la bellezza italiana nel panorama internazionale della moda.