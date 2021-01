Sanremo 2021, Giovanna Civitillo potrebbe affiancare il marito Amadeus

Al Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo, manca ancora un po’ di tempo, ma Amadeus, confermato alla guida del kermesse, non solo nei panni di conduttore ma anche di direttore artistico, sta già muovendosi per capire come organizzarsi e vedere chi lo affiancherà sul palco durante le cinque serate. Sono diversi i nomi che stanno balzando all’attenzione dei rumors, ma nelle ultime ore potrebbe esserci qualcuno molto vicino al conduttore.

Una delle certezze di questo festival, come confermato anche dallo stesso Amadeus e da Stefano Coletta, direttore di Rai 1, è che ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro ed Elodie ognuno in vesti diverse. Ibrahimovic lo affiancherà per tutte e cinque le serate del Festival, facendo da co-conduttore insieme a Fiorello, mentre Lauro accompagnerà le serate con un quadro diverso ogni volta ed Elodie dovrebbe esibirsi soltanto per una sera.

Quest’anno, proprio come l’anno scorso, ci saranno varie co-conduttrici ad affiancare Amadeus ogni sera. L’anno scorso sono state diverse: da Diletta Leotta passando per Mara Venier a moltissime altre. Tra le donne che potrebbero salire sul palco, vi è secondo una indiscrezione pubblicata da Tv Blog, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.

La Civitillo, l’anno scorso, aveva assunto un atteggiamento low profile, non prendendo la scena e stando dietro le quinte, lavorando come inviata per “La vita in diretta” dove ha raccontato curiosità e aspetti inediti della kermesse. Quest’anno, potrebbe essere una delle co-conduttrici ad affiancare il marito in una delle serate del festival.

Per ora non ci sono smentite o conferme da parte dei diretti interessati, ma bisogna attendere le prossime settimane per capire se questa ipotesi può tramutarsi in realtà o è solo uno dei tanti rumors del mondo del gossip. Sicuramente per Amadeus sarebbe un ulteriore appoggio e sicurezza la presenza della sua Giovanna sul palco con lui.