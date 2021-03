Sanremo 2021, Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte: il vittorioso brano "Polvere da sparo" è una dedica la padre

La quarta serata della settantunesima edizione del Festival della canzone italiana ha riservato, al vasto pubblico di Rai 1, una proclamazione importante che cambierà la vita di un giovane artista, ai primi passi verso un mondo complesso e fortemente competitivo come quello della musica.

I telespettatori, con il loro voto e affetto, hanno permesso a Gaudiano di diventare il vincitore ufficiale della categoria “Nuove Proposte” che, annualmente, offre a tantissimi giovani cantanti la possibilità di far conoscere il loro talento ad una platea molto vasta. Il Teatro Ariston è sicuramente la vetrina artistica più rilevante dello scenario musicale: chi riesce a salire sul quel magico palco e a dimostrare il proprio talento difficilmente farà fatica a realizzare il proprio sogno.

L’apprezzato artista Luca Gaudiano ha abbracciato la vittoria col brano “Polvere da sparo” dedicando il suo orgoglioso traguardo al padre scomparso: “Oggi lo sento qui con me”. La canzone racchiude un tema molto delicato che è la perdita di una persona cara, con il suo insieme di dolore e nostalgia dei ricordi: “E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato per quello che hai fatto, per come hai lottato coi mulini a vento con la forza del tuo cuore fatto di cemento”.

Il cantante foggiano è riuscito a dominare sul televoto contro Shorty che, con il brano “Regina”, perseguiva lo stesso obbiettivo. Si sono fermati un passo prima, Folcast e Wrongonyou. Quest’ultimo, invece, ha portato a casa un riconoscimento molto prestigioso ovvero il Premio della critica “Mia Martini”, attribuito dalla sala stampa. Ad alleggerire la delusione del secondo qualificato Shorty è stata l’assegnazione del Premio “Lucio Dalla – radio, web e tv”.

Il giovane e talentuoso vincitore, nato a Foggia nel 1991, si definisce “un reduce di guerra salvato dalla musica”: il ragazzo ha vissuto momenti molto difficili nella sua vita ma ha sempre trovato la forza di superare tutti gli ostacoli presenti nel suo cammino, affrontati con tenacia anche grazie alla sua passione per la musica.