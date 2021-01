Sanremo 2021, Anna Tatangelo, Gerry scotti, Elettra Lamborghini ed altri personaggi inaspettati affiancheranno Amadeus.

L’inizio di Sanremo 2021 è ormai alle porte ed ogni giorno arrivano delle informazioni in più sul cast che affiancherà Amadeus e Fiorello nella conduzione della kermesse canora più famosa ed importante d’Italia che verrà condotta da SanRemo dal 2 al 6 marzo 2021.

Da poco tempo si è svolta la conferenza di presentazione di “L’anno che verrà”, in questa conferenza inevitabilmente si è parlato molto del Festival di Sanremo 2021 e del tipore che il programma possa saltare a causa della pandemia. Proprio in quell’occasione fu Amadeus ad ufficializzare la presenza di Elodie come co-conduttrice ed anche la presenza di Achille Lauro.

Élodie quest’anno salirà sul palco dell’Ariston non come cantante in gara ma nelle vesti di co-conduttrice in una delle serate del festival anche se, non si sa ancora in quale puntata. Achille Lauro sarà l’ospite fisso per tutta la settimana. Secondo le anticipazioni di “Dagospia” è ufficiale la presenza del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Blogo si sente in grado di assicurare che nel cast di Sanremo 2021 a fianco ad Amadeus e Fiorello ci sarà anche Anna Tatangelo, questa notizia è stata anche anticipata nei giorni scorsi da “Il Messaggero”. Sembrano invece ancora aperte ma in fase di conclusione le trattative con Elettra Lamborghini. Secondo il web non è ancora certa la partecipazione della ragazza considerando il fatto che il direttore Rai ha recentemente censurato la sua partecipazione al programma “The Voice Senior” reputando il suo twerk troppo volgare.

Il programma come ormai noto andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2020, pandemia permettendo, un altro volto noto che parteciperà al Festival di Sanremo è Luca Argentero. La RAI sta attualmente portando alla conclusione la trattativa con il noto attore per farlo salire sul palco dell’Ariston, un altro volto molto probabile e molto amato dal pubblico è Gerry Scotti. Per quanto riguarda la tanto parlata partecipazione di Jovanotti non si hanno ancora particolari aggiornamenti.