Sanremo 2020, Tiziano Ferro omaggia Mia Martini e si commuove dopo aver stonato. Presto è arrivato il messaggio di scuse

Tiziano Ferro è l’ospite d’onore della settantesima edizione del “Festival di Sanremo” e sarà presente in tutte e cinque le serate. E’ stato il conduttore e direttore artistico, Amadeus, a volerlo e quest’ultimo proprio durante la serata di apertura del Festival, mentre presentava il cantante, ha precisato questo punto. Amadesu ha introdotto Tiziano asserendo: “Ama il Festival esattamente come lo amiamo tutti noi“.

Da quando è stata annunciata la presenza costante di Ferro, tanto fermento c’è stato e c’è intorno al suo nome. Il suo compito è quello di omaggiare i classici della musica italiana, difatti durante la prima serata ha dapprima intonato “Nel blu dipinto di blu“, il pezzo senza tempo scritto e interpretato dal grande Domenico Modugno e che ha fatto, fa e farà la storia della musica mondiale.

Il secondo brano invece è stato “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e proprio la sua esibizione è stata al centro delle polemiche. L’omaggio a Mia Martini è terminato tra le lacrime per Tiziano Ferro e con una standing ovation di tutto il teatro Ariston, ma nonostante ciò il cantante ha steccato e stonato durante tutta l’esibizione.

Appena terminata la musica, Ferro ha asserito: “E’ stata un’operazione a cuore aperto“, scusandosi appunto per gli errori commessi. Dopo l’accaduto il web è esploso e c’è stato chi ha interpretato le lacrime di Tiziano come un modo per scusarsi per aver stonato, e chi invece ha pensato che il cantante si fosse emozionato per aver omaggiato Mia Martini.

Poche ore dopo però Tiziano ha rotto il silenzio e attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è rivolto direttamente alla compianta Mia Martini, scusandosi con lei: “Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito“. Insomma Tiziano Ferro ha realizzato il battesimo dell’Ariston tra le polemiche e gli errori.