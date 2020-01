Sanremo 2020, svelati i nomi di tutti i Big in gara

Nella puntata speciale di “I soliti ignoti” in onda il 6 gennaio Amadeus avrebbe dovuto comunicare ufficialmente i nomi di tutti i 10 Big in gara, ma il cast è stato anticipato dalle settimanale “Chi“. Nel settimanale, che si potrà trovare in edicola da domani sono pubblicati i nomi di tutti i big e del cast che comporrà il Festival di Sanremo 2020.

Come noto, Amadeus vuole attirare soprattutto il pubblico giovanile e per questo si è accaparrato il noto cantante Tiziano Ferro ed Inoltre sarà affiancato da Ben 10 donne suddivise tra le cinque le serate. Un’altra conferma ufficiale è Diletta Leolotta. In base a quanto comunicato dal settimanale a Sanremo vedremo il ritorno del vincitore Francesco Gabbani, il quale porterà una canzone irriverente che, in base agli spoiler che si sentono sembra essere in grado di arrivare ai primi posti.

Tra i Big in gara non mancheranno i rappresentanti dei reality tra cui amicidimariadefilippi. Da questo Talent vedremo esibirsi la seconda classificata della diciottesima edizione Giordana Angi, Riccardo Marcuzzo detto “Riki”. Altri due rappresentanti delle Talent della De Filippi saranno Elodie Di Patrizi ed Enrico Nigiotti il quale aveva partecipato oltre che ad amici anche a XFactor 2017.

Una grande novità è il ritorno alla gara canora di Morgan che si esibirà sul palco dell’Ariston insieme al collega Bugo delle Vibrazioni è degno di nota ricordare che qualche edizione fa venne escluso poco prima dell’inizio della gara. Da XFactor oltre ad Enrico Nigiotti arriva anche Anastasio vincitore della dodicesima edizione.

Gli altri Big saranno Marco Masini, Irene Grandi, Piero Pelù ed Elettra Lamborghini. Si esibirà anche il gruppo rock indie “I pinguini tattici nucleari” tornerà anche Achille Lauro nonostante le polemiche riscosse dal suo brano dell’anno scorso “rolls-royce”. Un altro gradito ritorno sarà quello di Diodato il quale partecipò due anni fa ed è l’ex fidanzato storico di Levante anche essa scelta ad Amadeus per questo Sanremo. Le sorprese non finiscono qui ci sarà Paolo Jannacci figlio di Enzo Jannacci. Si esibirà anche Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi l’ex cantante mascherato Junior Kelly ed il rapper Rancore che partecipò a Sanremo con Daniele Silvestri.

Per quanto riguarda l’ultimo nome, sembre che allo stato attuale vi è un ballottaggio tra Samuele Bersani e Stash e i The kolors mentre sembra un mal certo che l’ospite della prima serata sarà il rapper Salmo.