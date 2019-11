Sanremo 2020, spunta il nome di Tiziano Ferro accanto ad Amadeus

Secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, ad affiancare Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo come “valletto” potrebbe essere Tiziano Ferro. Il noto cantante di Latina è famoso anche a livello internazionale ed i suoi successi sono noti soprattutto in America Latina.

Tiziano come cantante non ha mai partecipato in gara al Festival ed è stato presente solo in alcune occasioni come ospite, adesso potrebbe invece essere presente in una veste diversa, quella di co-conduttore al fianco di Amadeus. Già in passato inoltre è capitato che dei cantanti salissero sul palco dell’Ariston in veste di conduttrici, Emma ed Arisa infatti affiancarono Carlo Conti nell’edizione del 2015.

Tuttavia le trattative sarebbero ancora in corso, quindi è necessario usare il condizionale, Tiziano Ferro potrebbe condurre il 70° Festival di Sanremo affiancando il conduttore Amadeus, l’edizione del 2020 andrà in onda dal 4 all’ 8 Febbraio.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni Amadeus, in un’intervista al Messaggero ha affermato di voler accanto a se anche due donne ma non ha fatto alcun nome, oltre ovviamente a Tiziano Ferro. Inoltre per quanto riguarda gli ospiti, tra i nomi che gircolano in questi giorni ci sono Roberto Benigni, Antonella Clerici e Fiorello.

Su quest’ultimo Amadeus ha dichiarato: “Qualsiasi cosa faccia a me va bene. Spero resti il più a lungo possibile. Ai tempi di Radio Deejay, 35 anni fa, a Milano ci siamo fatti una promessa: fare Sanremo insieme”. Anche Fiorello ha confermato la promessa fatta tanti anni fa, dichiarando che una volta finiti gli impegni con VivaRaiPlay, penserà insieme ad Amadeus a come intervenire sul palco sull’Ariston. Lo showman ha infine confessato che al suo fianco vorrebbe anche un altro caro amico Jovanotti.

Infine per quanto riguarda la Clerici e Benigni, la prima dovrebbe essere l’ospite delle puntate intermedie, la conduttrice è molto attesa in televisione visto il modo brusco con il quale è stata allontanata dalla Rai. Il regista invece, che ha partecipato al Festival l’ultima volta nel 2011 dovrebbe intervenire nella puntata conclusiva. Le trattative tuttavia sono ancora in corso e non c’è nulla di certo.