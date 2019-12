Sanremo 2020, Omar Pedrini svela il nome di uno dei Big: l’indiscrezione

In questi giorni circolano moltissime indiscrezioni su chi ci sarà a Sanremo 2020 nell’ edizione targata Amadeus. Si è parlato di Diletta Leotta e Chiara Ferragni come possibili conduttrici, e ciò ha suscitato tantissime polemiche sul web e addirittura il codacons ha fatto un comunicato in cui esprimeva delle perplessità sul nome della Ferragni, perché giudicata un cattivo esempio.

Si è fatto, inoltre, il nome di Elodie, Alberto Urso e Giordana Angi, come possibili cantanti in gara. Tuttavia tutti questi nomi sono stati smentiti dallo stesso Amadeus. Il conduttore, con un video sui social, ha infatti dichiarato di non aver ancora scelto nessuno e che tutte le voci che circolano su possibili nomi non sono fondate.

In questo contesto è avvenuto uno spoiler ed ha farlo è stato Omar Pedrini. Il cantante durante un’intervista alle Iene ha spoilerato il nome di un Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Durante l’intervista, infatti, gli è stato chiesto se nei suoi concerti con lui sul palco ci sarà anche l’ex componente della sua band, i Timoria, Francesco Renga e Pedrini ha risposto così: “No mi ha risposto che doveva fare Sanremo”. Insomma se il vincitore di Sanremo 2005 sarà realmente confermato sarebbe una clamorosa indiscrezione.

In realtà tutti i nomi dei cantanti big in gara verranno svelati proprio da Amadeus il 6 gennaio nel suo programma sulla lotteria Italia, fino ad allora ci sarà l’assoluto silenzio. La scelta dei giovani, invece, avviene nel programma di Marco Liorni ItaliaSi e finora hanno superato le semifinali: Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri e Thomas. Gli altri 5 finalisti invece verrano scelti sabato 7 dicembre nel programma di Rai 1.

Infine, su chi ci sarà accanto ad Amadeus, il conduttore ha smentito tutti i nomo che sono usciti nei giorni scorsi ed in molti, soprattutto sul web vorrebbero al suo fianco Vanessa Incontrada. Ovviamente anche questo sarà svelato più avanti.