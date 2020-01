Sanremo 2020, Monica Bellucci non sarà presente al Festival: il comunicato stampa

Il Festival di Sanremo 2020 continua a far discutere. Evidentemente non bastavano le polemiche sollevate per la partecipazione di Junior Cally e per le frasi ritenute sessiste pronunciate da Amadeus in conferenza stampa, ora arriva anche l’annuncio shock del dietro front di Monica Bellucci. Proprio così, la bellissima attrice ha deciso che non salirà sul palco dell’Ariston.

Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, aveva annunciato orgoglioso la presenza della super ospite Monica Bellucci, ma stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ufficio stampa dell’attrice, le cose sono notevolmente cambiate. Non sembra proprio essere partito con il piede giusto l’evento musicale italiano più atteso.

Festival di Sanremo 2020, il comunicato stampa che spiega l’assenza di Monica Bellucci

“Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”, si legge nel comunicato stampa che annuncia l’assenza della Bellucci.

Come riportato sul sito dell’ANSA, non sembrano esserci collegamenti tra questa decisione e le polemiche di questi giorni sorte intorno al festival. Nemmeno il cachet dovrebbe aver giocato un ruolo determinante in questa decisione. Ma, a quanto pare, ormai la situazione sembra incontrovertibile e, dopo l’assenza di Salmo che doveva presenziare durante la prima serata del Festival, ora a eclissarsi è il turno della Bellucci.

Ma tutti gli occhi sono ancora puntati sul caso Junior Cally e la richiesta del Presidente Rai Foa di eliminarlo dalla gara canora a causa del testo di una sua canzone – “Strega” – risalente al 2017, dove il rapper si è lasciato andare a frasi che inneggiavano il femminicidio e mercificavano l’immagine della donna. Al momento il cantante è stato messo in stand by, in attesa di sapere quale sarà il suo destino.