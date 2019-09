Sanremo 2020: le Nuove Proposte non potranno vincere

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - E' chiara la volontà di "far fare la gavetta" ai Nuovi artisti che si esibiscono a Sanremo. Salire sul podio per una canzone, per un testo ha il sapore del "caso", della "giornata buona". E forse questa da molti è sentita come un'ingiustizia. Poi penso a chi, pur avendo tutte le qualità, non ha la "dote" per permettersi i gradini della scalata e dell'attesa. Anche questa è un'ingiustizia.