Sanremo 2020, Irene Grandi: "Finalmente ho imparato ad accettarmi"

A meno di un giorno dall’inizio del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, che parte martedì 4 febbraio su Rai 1, i cantanti in gara si esprimono riguardo le canzoni che presentano sul palco e lo stato d’animo che li attraversa. Tra i veterani di questa 70esima edizione, c’è sicuramente Irene Grandi, che torna a Sanremo con un brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri dal titolo “Finalmente io”.

Un brano che, su Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante toscana presenta in questo modo: “Con il brano di Sanremo mi sembra di rivivere tutto ciò che sono stata, ma con una nuova consapevolezza. Posso guardarmi allo specchio e dirmi “Cavoli, sono fatta così”. E accettarmi.”Una Irene Grandi più sicura di se stessa e fiera del traguardo raggiunto, oltre che di se stessa.

Il brano, come già detto, porta la firma di Vasco Rossi che è già stato autore di alcuni brani della cantante, tra cui “Prima di partire per un lungo viaggio”. A proposito di Vasco, Irene Grandi ha parole di grande stima per il rocker italiano. In Irene Grandi, Vasco vede parte della sua poetica e di quello che è, al punto che, un po’ di tempo fa, in una intervista disse che “Se fossi una donna, sarei Irene Grandi”.

Insomma, un sodalizio che continua tra i due artisti e che cementificano questo rapporto con il brano che la cantante porta a Sanremo, a distanza di un paio di anni che non calcava più le scene di quel palco.

Terminata la parentesi sanremese, Irene Grandi tornerà a esibirsi dal vivo per i suoi fan che non vedono l’ora di sentirla. Il suo nuovo tour parte il 5 marzo e la stessa cantante si dice entusiasta di avere questo contatto con il pubblico e di “darsi” completamente a loro, dal momento che la sua voglia di rock è più forte che mai.