Sanremo 2020: i cantanti esclusi dalla 70esima edizione

La settantesima edizione del “Festival di Sanremo” andrà in onda dal 4 all’8 febbraio prossimi con la conduzione di Amadeus. Gli ospiti annunciati fino a questo momento sono: Rosario Fiorello, Roberto Benigni, Al Bano e Romina Power, Diletta Leotta e Tiziano Ferro (il cantante sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse). Tra gli ospiti internazionali spicca la presenza di Lewis Capaldi, artista scozzese di origini italiane diventato famoso con il testo “Someone You Loved”.

Ventiquattro sono i cantanti scelti dal direttore artistico Amadeus che saliranno sul palco del teatro Ariston e resi noti nelle scorse settimane ma almeno 176 sono quelli che sono stati rifiutati. Il presentatore ha infatti rivelato di aver ricevuto oltre 200 candidature e che almeno dieci sono rimasti fuori con profondo dispiacere.

Tra gli esclusi vi è sicuramente Marcella Bella, la cantante che ha partecipato al Festival già nove volte, ha infatti presentato alla commissione due brani, uno dei quali scritto dal fratello Gianni, che sono stati rifiutati. Marcella si è sfogata sui social network con il seguente messaggio: “Subire un’ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l’aspetti”.

Secondo il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini tra i rifiutati alla manifestazione canora ci sono anche Stash (cantante del gruppo musicale The Colors), l’ex fidanzato di Giulia De Lellis Irama, il rapper Shade, l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” Bianca Atzei ed il vincitore della settima edizione del talent show “X Factor” Michael Bravi.

Tra gli esclusi troviamo anche i due vincitori del talent show dedicato a cantanti italiani distanti da tempo dal successo musicale, condotto su Rai Uno proprio da Amadeus “Ora o mai più” Lisa e Paolo Vallesi. Secondo numerose voci esclusi sono stati anche: Fred De Palma, Lorenzo Fragola, Chiara Galliazzo, Noemi, Rocco Hunt, Lorenzo Licitra, Giusy Ferreri e Giovanni Caccamo.