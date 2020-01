Sanremo 2020: i cachet di Amadeus e delle vallette

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Indubbiamente i cachet per la partecipazione ad una manifestazione canora importante come il Festival di Sanremo sono molto alti. Non è ancora molto chiaro cosa faranno le diverse vallette, oggetto di numerose polemiche e discussioni, e quando saranno presenti alla kermesse quindi non è facile valutare la relativa proporzione del compenso.