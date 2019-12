SanRemo 2020, i Big in gara e i nomi delle 10 donne che affiancheranno Amadeus

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Sono proprio curiosa di scoprire come sarà il festival di Sanremo con un conduttore inedito e divertente come Amadeus. Spero vivamente che la notizia della presenza di Tiziano Ferro al festival sia vera!! sarebbe un gran bel colpo!! La presenza della Clerici come valletta potrebbe essere divertente ed interessante ma un pò sminuente per Antonella, sicuramente sarebbe un bel calcio per il direttore Rai.