Sanremo 2020, Gerardina Trovato shock: "Esclusa dal Festival, mi aiuta la Caritas"

Nella serata del 6 gennaio 2020, su Rai Uno, in concomitanza con lo speciale Lotteria, il conduttore de “I soliti ignoti” e prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ha annunciato i nomi dei 24 partecipanti alla prossima kermesse canora. Tra i nomi, non figura quello di Gerardina Trovata, che è stata esclusa dalla gara e s sfoga in quanto vive una situazione davvero difficile dal punto di vista economico.

Non sta vivendo un bel periodo dal punto di vista economico, in quanto naviga in cattive acque e la sua partecipazione a Sanremo avrebbe risollevato un po’ la sua precaria situazione. In una intervista rilasciata a Il Messaggero, Gerardina Trovato ha raccontato di aver proposto tutte le 24 canzoni che ha scritto negli ultimi anni, ma sono state tutte bocciate.

La stessa Gerardina Trovato si rammarica di questa situazione in quanto il Festival avrebbe potuto riaprirle nuovamente le porte della musica e farla ripartire, dal momento che non ha una casa discografica alla quale appoggiarsi attualmente, come ammette lei stessa: “Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi. Da lì sarebbe ripartita la mia carriera. Il problema è che sono sola, senza una casa discografica. E non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni”.

Negli ultimi anni, la vita si è accanita sulla cantante. Oltre ai guai economici, in quanto non ha nulla per garantire il suo sostentamento, la stessa Gerardina Trovato ha avuto dei problemi di salute. Ha subìto una nevrosi depressiva e oppressiva, ha perso tantissimi chili, oltre ai capelli e soffre anche di citolisi epatica per alcuni suoi vizi. Una cantante, ma soprattutto donna che non è serena, alla ricerca del suo equilibrio al punto che ha difficoltà a dormire la notte e prende sonniferi.

Oggi vive in Sicilia, ma sebbene abbia ricevuto, almeno agli inizi un aiuto da parte di Caterina Caselli e continua a ricevere sostentamento dalla Caritas, la sua situazione è di assoluto degrado. Nonostante tutto, continua a essere speranzosa e guardare avanti sperando che qualcuno possa aiutarla con i suoi pezzi e registrarli dando così una risposta a tutti coloro che non hanno creduto in lei.