Sanremo 2020, Emma Marrone torna sul palco dell’Ariston con i compagni di lavoro

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la 69^esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della prima puntata ci sarà la presenza sul palco dell’Ariston di Emma Marrone. L’artista sarà ospite in una veste diversa, in quanto avrà modo di parlare della pellicola diretta dal regista Gabriele Muccino, dal titolo “Gli anni più belli” e di cui è tra le protagoniste femminili.

Amadeus ha confermato nel corso della conferenza stampa la partecipazione di Emma Marrone. Allo stesso tempo il presentatore de “I soliti ignoti” aveva smentito le voci secondo le quali la cantante sarebbe stata tra le dieci donne che l’avrebbe affiancato nella manifestazione canora.

La presentazione del film di Gabriele Muccino e un ritorno di felicità per la cantante

L’appuntamento è fissato per la prima serata del 4 febbraio, quando arriverà l’artista 35enne al Teatro Ariston. Oltre a Emma, ci sarà la partecipazione di altri protagonisti de Gli anni più belli, tra i quali si annoverano i nomi degli attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Emma Marrone ha affrontato una nuova sfida, in quanto per la prima volta ha vestito i panni di attrice, diventando la protagonista del film che uscirà nelle sale il 13 febbraio. Ci sono dubbi sulla possibilità che l’artista possa cantante, ma potrebbe esserci anche l’eventualità che possa dedicare uno spazio relativo all’album dal titolo “Fortuna”.

Non bisogna dimenticare che, nel 2011, l’ex concorrente di “Amici” ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con il gruppo de “I Modà”. Successivamente è ritornata in veste di presentatrice in una delle edizioni presentate da Carlo Conti.