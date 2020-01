Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci replica a Nicola Savino e attacca anche Amadeus

Non si fermano le polemiche su Sanremo 2020 e oltre alla bufera per quanto detto da Amadeus sulle donne adesso è Elisabetta Gregoraci che fa sentire la sua voce. La showgirl ha saputo di essere stata esclusa dalla conduzione de L’Altro Festival, programma che avrebbe dovuto condurre insieme a Nicola Savino.

Per la Gregoracci si tratta di una cosa inaudita, assolutamente non accettabile e delusa profondamente da quanto accaduto si è sfogata sui social. Non si è fatta attendere la risposta di Savino, che ha dichiarato di essere avvilito per quanto accaduto. La Gregoraci non ha condiviso il termine usato da Nicola Savino, perché quella che dovrebbe essere avvilita è proprio lei.

La showgirl ha detto in un’intervista a LaPresse di non capire la motivazione di quanto successo e intende fare chiarezza. Per questo attacca anche Amadeus, che ha detto di non sapere nulla della trattativa che si stava svolgendo fra la Rai e l’agente della Gregoraci.

Elisabetta non ha creduto alle parole del conduttore e ha ritenuto impossibile che Amadeus non sapesse della trattativa in corso. Per la showgirl c’è qualcosa che non va, ma vorrebbe capire esattamente cosa. Nell’intervista la Gregoraci ha anche aggiunto che lei è comunque una persona che sa accettare un rifiuto, che però dovrebbe essere motivato.

A confermare la trattativa che c’è stata riguardo alla conduzione del programma da parte della Gregoraci, è proprio il suo agente, Durante, che era in attesa di una risposta, ma che comunque stava andando tutto bene. All’improvviso ecco invece il rifiuto, e a pochi giorni dall’inizio del festival. Per Elisabetta il no è stato motivato da una questione politica, ma Savino ha prontamente ribadito che non è affatto vero. Il fatto di essere di destra in un programma di sinistra, ha detto la Gregoraci, l’ha penalizzata, ma lei non velleità politiche e ha tenuto a sottolinearlo.