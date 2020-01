Sanremo 2020: Christian De Sica ospite nell’ultima serata del Festival

Christian De Sica canterà al Festival di Sanremo 2020, lo fara durante la serata finale di sabato 8 febbraio. A svelare la sua presenza all’Ariston è stato lo stesso attore invitato da Pino Strabioli, conduttore della trasmissione “Viva Sanremo” su Radio2, a raccontarsi.

Ed ecco la notizia che subito ha fatto il giro del web, Christian De Sica ha affermato: “Parteciperò insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini“. De Sica sarà dunque in compagnia di amici e collaboratori sul palco italiano della musica più famoso.

Il gruppo, rivela l’attore comico romano, canterà la stessa canzone che ha inciso per il film in uscita il 24 febbraio dal titolo “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi, titolo che ricorda quello di una vecchia canzone di Ivano Fossati, “pop” ha sostituito il termine “rock”.

La soddisfazione più grande di Christian De Sica pare sia quella di poter essere presente all’Ariston in una delle sue vesti più belle: “Parteciperò dunque, ma come cantante“, lo dice con il tono di chi scherza, ma si sa che De Sica sa fare anche questo.

Attore, cantante e conduttore televisivo

Dagli anni ’70 Christian De Sica si è fatto conoscere come attore, attore comico, cantante, si sa che nella sua vita ha avuto anche ruoli di regista, sceneggiatore e conduttore televisivo. Gli stessi organizzatori delle serate di Sanremo, più di una volta gli hanno chiesto di presentare il Festival.

Lo stesso De Sica riferisce, in diretta su Rai2, durante la trasmissione “Viva Sanremo“: “Me lo hanno proposto un paio di volte solo che la prima volta ero impegnato con le riprese del film “Natale sul Nilò” e un’altra avevo paura di farlo” e ha lasciato il posto ad altri presentatori. Subito dopo l’ammissione pubblica di impegni e paure l’attore comico ha aggiunto: “Se me l’offrissero oggi, lo farei“.