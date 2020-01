"Sanremo 2020", Al Bano e Romina ospiti del Festival: la rivelazione di Malgioglio

Manca davvero poco alla nuova edizione 2020 del festival di Sanremo, questa volta condotto dal noto presentatore della scuderia Rai, Amadeus. Un grande fardello di responsabilità morale lasciato in eredità dalla gestione, per ben due edizioni di fila, da Claudio Baglioni, il quale ha lasciato un ottimo ricordo del suo Sanremo.

Si cambia musica quindi con Amadeus; è stata già resa nota la scaletta dei cantanti che parteciperà al festival della canzone più seguito d’Italia, ma ancora poco si conosce sugli ospiti d’eccezione che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ciò che si conosce con certezza sarà la partecipazione di personaggi del calibro di Benigni, Salmo e Tiziano Ferro.

Ma questa volta ci pensa il paroliere Cristiano Malgioglio a smuovere un po’ le acque, comunicando, tramite il suo profilo Instagram, un vero scoop, che se veritiero, sarebbe davvero una notizia gradita da parte di molti fan. Pare che infatti, secondo Malgioglio, tra gli ospiti presenti sul palco di Sanremo, vi saranno anche Albano e Romina Power, intenti nel cantare la loro nuova canzone, scritta da Malgioglio in persona.

La notizia è stata diffusa da poco, ma ancora non vi sono fonti di certezza, ma pare che Cristiano abbia pubblicato una foto del duo iconico, e come didascalia ha scritto: “Ecco il duo più internazionale, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo … Albano e Romina Power.”

Il paroliere inoltre ha concluso con una vera e propria promessa riguardo la sua nuova canzone e sulla sua orecchiabilità, affermando: “Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò…che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa.” In effetti Malgioglio appare un vero artista nel creare canzoni così incisive; infatti tutti i singoli di Malgioglio hanno sempre conquistato le classifiche musicali per diverse settimane, divenendo dei veri e propri tormentoni, grazie alla loro orecchiabilità e musicalità della parole.